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    Соперники в Эдмонтоне проведут результативную игру?

    «Эдмонтон» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Монреаль»
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    В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Роджерс Плейс» 22 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.60
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    «Эдмонтон»

    Канадская команда из провинции Альберта находится сейчас на третьем месте в рейтинге Северного дивизиона. В 44 матчах «регулярки» ей удалось заработать 56 очков.

    В апреле «Эдмонтон» успел выйти на лед семь раз. В пяти поединках он был сильнее оппонентов. В первом матче текущего месяца «нефтяники» разобрались с «Калгари» (3:2).

    Затем подопечные Дэйва Типпетта провели пять встреч в разъездах. На чужом льду «Ойлерз» потерпели поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ), а также дважды хлопнули «Оттаву» (4:2; 3:1).

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    После удачных поединков с «полководцами» «Эдмонтон» был разгромлен «Калгари» (0:5). Позже «Ойлерз» разгромили «Виннипег» (3:0). Вернувшись домой, «нефтяники» разобрались с «Монреалем» (4:1).

    «Монреаль»

    Сыграв в 43 матчах регулярного чемпионата, команда из провинции Квебек, Канада, заработала 47 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона она занимает четвертую позицию.

    После победы над «Эдмонтоном» в игре 6 апреля (3:2 ОТ) «Монреаль» ждала серия из трех поединков, в ходе которой «трехцветные» уступили «Торонто» (2:3) и «Виннипегу» (2:4; 0:5).

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    • Неприятный отрезок не затянулся надолго, поскольку 13 числа текущего месяца команда Доминика Дюшарма смогла победить «Торонто» (4:2).

    После удачной игры с лидером дивизиона «Хабс» потерпели поражение (1:4) и взяли верх над «Калгари» (2:1). В последних встречах «Монреаль» крупно слился «Оттаве» (0:4) и «Эдмонтону» (1:4).

    Прогноз

    Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Монреаля» — 2.61.

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    Поединки с участием «Эдмонтона» в последнее время проходят без сверхрезультативности. Только в двух из десяти недавних матчей было забито больше 6 голов.

    У «Монреаля», испытывающего трудности, похожая ситуация. Поэтому и от очередной личной встречи не стоит ждать голевой феерии. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.63.

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