НХЛ. Рекорд Капризова, шайбы Свечникова и Кныжова, победный буллит Гурьянова

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 3:2 ОТ

«Тампа» обыграла в овертайме «Каролину» со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Янни Гурд. У «Харрикейнз» одну из шайб забросил Андрей Свечников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Киллорн — 12 (Джонсон, Чирелли), 14:42 — 1:0. Пойнт — 19 (бол., Палат, Хедман), 22:08 — 2:0. Свечников — 13 (бол., Хэмилтон), 30:03 — 2:1. Шей — 2, 41:08 — 2:2. Гурд — 16 (Киллорн), 62:50 — 3:2Вратари: Василевский — МразекШтраф: 13-11Броски: 36 (9+16+8+3) — 27 (8+8+9+2)

«Тампа» с 62 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 63 очками — на первой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Каролина»

«Флорида» — «Коламбус» 4:2

«Флорида» переиграла «Коламбус» со счетом 4:2. В составе «Пантерз» дубль на счету Фрэнка Ватрано. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Ватрано — 16, 11:40 — 1:0. Беннетт — 5 (Юбердо, Дюклер), 20:59 — 2:0. Бьоркстранд — 15 (Аткинсон, Джонс), 33:22 — 2:1. Гудас — 2 (Дюклер, Форслинг), 34:03 — 3:1. Дэлпи — 2 (Робинсон, Пик), 48:01 — 3:2. Ватрано — 17 (п.в., Веннберг, Хернквист), 58:38 — 4:2Вратари: Бобровский — Мерзликинс (57:09 — 57:36, 58:16 — 58:38, 58:57)Штраф: 31-21Броски: 39 (12+19+8) — 36 (14+9+13)

«Флорида» с 63 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 39 очками — на седьмой строчке.

«Флорида» — «Коламбус»

«Даллас» — «Детройт» 3:2 Б

«Даллас» обыграл в серии буллитов «Детройт» со счетом 3:2. Решающий бросок реализовал Денис Гурьянов. Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Детройт» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Хинтц — 14 (бол., Хейсканен, Клингберг), 15:50 — 1:0. Гленденинг — 4 (Свечников, Бига), 27:45 — 1:1. Робертсон — 13 (Хинтц, Хейсканен), 31:06 — 2:1. Гленденинг — 5 (Бига, Хелм), 36:55 — 2:2Победный буллит: ГурьяновВратари: Худобин — ГрайссШтраф: 2-4Броски: 36 (8+12+12+4) — 22 (7+4+8+3)

«Даллас» с 48 очками занимает пятое мест в Центральном дивизионе, «Детройт» с 39 очками — на седьмой строчке.

«Даллас» — «Детройт»

«Нэшвилл» — «Чикаго» 5:2

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» — 5:2. Нападающий «Предаторз» Яков Тренин и защитник «Блэкхокс» Никита Задоров очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Дюшен — 4 (Хаула, Беннинг), 6:22 — 1:0. Дебринкэт — 23 (бол., Зутер, Кейн), 15:14 — 1:1. Ярнкрок — 12 (Гранлунд, Канин), 24:48 — 2:1. Экхольм — 6 (Джохансен), 25:39 — 3:1. Кампф — 1 (Годетт), 31:52 — 3:2. Жанно — 2 (Эллис), 40:23 — 4:2. Канин — 5 (Гранлунд, Ярнкрок), 40:41 — 5:2Вратари: Сарос — Ланкинен (Суббан, 40:41)Штраф: 20-10Броски: 30 (9+11+10) — 32 (8+14+10)

«Нэшвилл» с 51 очком занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 47 очками — на шестой строчке.

«Нэшвилл» — «Чикаго»

«Аризона» — «Миннесота» 2:5

«Миннесота» разгромила «Аризону» со счетом 5:2. В составе «Уайлд» одну из шайб провел Кирилл Капризов. Для российского хоккеиста это 18-я шайба в сезоне. Всего на счету Капризова 37 (18+19) очков в дебютном сезоне НХЛ, что является новым рекордом среди новичков «Миннесоты» по очкам в первом сезоне лиги.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Капризов — 18 (бол., Бонино, Фиала), 9:19 — 0:1. Фишер — 1, 14:28 — 1:1. Гринуэй — 6 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 23:37 — 1:2. Юханссон — 6 (бол., Дамба, Сутер), 29:38 — 1:3. Голигоски — 3 (Чикран, Келлер), 41:15 — 2:3. Фиала — 15 (Соуси, Коул), 46:20 — 2:4. Бродин — 6 (п.в., Дамба, Бонино), 57:53 — 2:5Вратари: Кемпер (56:19 — 56:32, 57:06 — 57:53) — ТэлботШтраф: 6-2Броски: 24 (7+10+7) — 24 (9+10+5)

«Миннесота» с 59 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Аризона» с 45 очками — на четвертой строчке.

«Аризона» — «Миннесота»

«Калгари» — «Оттава» 2:4

«Оттава» обыграла «Калгари» — 4:2. Российские игроки «Сенаторз» Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Оттава» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Голы: Ткачак — 15 (Норрис), 9:50 — 0:1. Линдхольм — 13 (Годро, Джиордано), 11:23 — 1:1. К. Браун — 15 (мен., Пол), 39:04 — 1:2. Норрис — 13 (бол., Браннстрем, Батерсон), 47:52 — 1:3. Стоун — 2 (Баклунд), 50:47 — 2:3. К. Браун — 16 (п.в.), 58:25 — 2:4Вратари: Маркстрем (58:23 — 58:25, 59:25) — МюррейШтраф: 9-13Броски: 28 (11+9+8) — 20 (11+5+4)

«Оттава» с 36 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 41 очком — на пятой строчке.

«Калгари» — «Оттава»

«Эдмонтон» — «Монреаль» 4:1

«Эдмонтон» победил «Монреаль» со счетом 4:1. Три очка (1+2) набрал нападающий «Ойлерс» Коннор Макдэвид. Защитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отличился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Монреаль» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) Голы: Стаал — 5 (Перри), 26:46 — 0:1. Бир — 1 (Макдэвид, Пулюярви), 50:49 — 1:1. Макдэвид — 24, 55:11 — 2:1. Пулюярви — 11 (Макдэвид), 57:37 — 3:1. Шор — 5 (п.в., Ямамото, Расселл), 58:21 — 4:1Вратари: Смит — Прайс (Аллен, 20:00, 58:03 — 58:21)Штраф: 4-8Броски: 36 (7+10+19) — 23 (7+8+8)

«Эдмонтон» закрепился на третьем месте в Северном дивизионе с 56 очками, «Монреаль» — четвертый (47 очков).

«Эдмонтон» — «Монреаль»

«Вегас» — «Сан-Хосе» 3:2 Б

«Вегас» в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2. Победный буллит реализовал Алекс Так. Дублем за «Вегас» в основное время отметился Марк Стоун. У «Шаркс» забивали Ноа Грегор и Николай Кныжов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Кныжов — 2, 9:27 — 0:1. Грегор — 4, 20:29 — 0:2. Стоун — 16 (бол., Теодор, Пачиоретти), 21:22 — 1:2. Стоун — 17 (бол., Пачиоретти, Теодор), 43:29 — 2:2Победный буллит: ТакВратари: Ленер — ДжонсШтраф: 4-10Броски: 40 (11+14+10+5) — 31 (11+7+11+2)

«Вегас» с 66 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.