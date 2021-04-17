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    «Баффало» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Питтсбург»
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    Джефф Картер
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Баффало» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баффало»

    В 43 поединках регулярного чемпионата команде из Буффало удалось заработать всего 29 баллов, из-за чего она находится на последнем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    В апреле «Баффало» наконец-то сумел обломать серию поражений, которая дошла до 18 матчей. А выпутаться из нее помогла разгромная победа над «Филадельфией» (6:1).

    Затем «Сэйбрз» дома по разу проиграли (2:3 ОТ) и победили (3:2 Б) «Рейнджерс». А после матчей с «синерубашечниками» команда Дона Гранато одержала верх над «Джерси» (5:3).

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    Далее «мечи» уступили «Девилз» (3:6) и «Вашингтону» (3:4), после чего они снова хлопнули «Филадельфию» (5:3). В последних встречах «Баффало» слился «Бостону» (2:3 Б) и раскатал «Вашингтон» (5:2).

    «Питтсбург»

    Команда из Пенсильвании находится сейчас на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона с 57 баллами, добытыми в 43 встречах регулярного сезона.

    2 апреля «Питтсбург» зарубился с «Бостоном» в «ТД Гарден». В этой игре «пингвины» одержали разгромную победу (4:1) и довели серию без поражений до пяти матчей.

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    • Но на следующий день подопечные Майка Салливана не смогли сдержать «Брюинз» в результативной перестрелке (5:7). А затем «Пенс» еще и крупно влетели «Рейнджерс» (4:8).

    В ответке с «рейнджерами» «Питтсбург» был сильнее (5:2). В двух следующих матчах «Пенс» катнули «Джерси» (6:4; 5:2). Последняя же игра завершилась поражением «пингвинов» в дуэли с «Филадельфией» (1:2 Б).

    Прогноз

    Победа «Баффало» оценивается в 4.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Питтсбурга» — 1.58.

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    В своем предыдущем матче «Сэйбрз» сотворили сенсацию, разбив лидеров дивизиона (5:1). Теперь их ждет встреча со второй самой результативной командой «Востока».

    Коллектив Салливана уступил в дуэли с принципиальным соперником, поэтому он едет в «КиБанк Центр» с мыслями о разгроме аутсайдера. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с форой -1 за 1.67.

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