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    Очередная дуэль лидеров Центрального дивизиона будет яркой?

    «Каролина» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
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    Дуги Хэмилтон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «PNC-арене» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Команда из города Роли успела провести в «регулярке» 38 матчей, в ходе которых она насобирала 55 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ураганы» занимают вторую строчку.

    После небольшого отрезка из трех поражений, пережитого с 17 по 21 марта, «Каролина» выдала столько же побед. Сперва пару раз она обыграла «Коламбус» (3:0; 4:3 ОТ).

    А после поединков с «Блю Джекетс» коллектив Рода Бриндамора одержал верх над «Тампой-Бэй» (4:3). Затем состоялись встречи с «Чикаго», в которых «Кейнс» уступили (1:2) и взяли верх (4:3).

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    Вернувшись домой, «Каролина» приняла «Даллас». В противостоянии с «шерифами» она по разу проиграла (2:3) и победила (1:0). В недавнем поединке «ураганы» снесли «Флориду» (5:2).

    «Флорида»

    Клуб из Санрайза принял участие в 40 матчах регулярного сезона и одержал в них 56 очков. На данный момент он находится на первом месте в зачете Центрального дивизиона.

    С 21 по 26 марта «Флорида» проиграла три встречи. Уступили «пантеры» «Тампе-Бэй» (3:5) и «Чикаго» (2:3; 0:3). Но после этого неудачного отрезка «коты» провели серию из шести побед.

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    • Началась она с гостевых матчей против «Далласа», в которых ребята Джоэля Кенневилля были сильнее в овертайме (4:3 ОТ) и в основное время (4:1).

    Затем у себя дома «Флорида» обыграла «Детройт» (4:1; 3:2 ОТ) и дважды прибила «Коламбус» (5:2; 3:0). В недавней же встрече «пантеры» не справились с «Каролиной» в гостях (2:5).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Флориды» — 2.87.

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    Два топ-клуба Центрального дивизиона вновь провели результативный матч. В двух периодах соперники шли ровно, а в третьем гости поплыли, получив 4 шайбы.

    В очередном очном поединке «коты» постараются взять у «Каролины» реванш, в то время как хозяева попробуют обойти соперников по очкам и оказаться в лидерах дивизиона. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.

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