В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 37 играх регулярного первенства коллектив с Манхэттена сумел набрать 39 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на шестой строчке.

С 21 по 26 марта «Рейнджерс» провели три поединка, в которых добыли убедительные победы. В первом таком матче «синерубашечники» взяли верх над «Вашингтоном» (3:1).

В двух других играх подопечные Дэвида Куинна уверенно разобрались с «Баффало» (5:3) и «Филадельфией» (8:3). А после погрома «Флайерз» в первом поединке нью-йоркский клуб уступил «летчикам» во втором — 1:2.

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Затем «Рейнджерс» влетели «Вашингтону» (4:5), после чего раскатали столичных соперников (5:2). В последних матчах «синерубашечники» победили (3:2 ОТ) и проиграли (2:3 Б) «Баффало».

«Питтсбург»

Хоккейный клуб из Пенсильвании успел сыграть в 38 поединках регулярного первенства. Набрав 50 баллов, он оказался в тройке лидеров Восточного дивизиона.

21 марта «Питтсбург» на своем льду в очередной раз встретился с «Нью-Джерси». В дуэли на «PPG Paints-арене» хозяева потерпели поражение (1:2 ОТ).

После упомянутой игры «пингвины» провели серию из пяти побед в основное время. В четырех матчах дома «Пенс» взяли верх над «Баффало» (5:2; 4:0) и «Айлендерс» (6:3; 2:1).

Затем подопечные Майка Салливана отправились в Бостон, где сразились с одноименной командой. В «ТД Гарден» «Питтсбург» победил (4:1) и был разгромлен «Брюинз» (5:7).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Питтсбурга» — 2.45.

В «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся одни из самых результативных клубов дивизиона. Пусть «Рейнджерс» не занимают высоких мест, но они часто обыгрывают соперников из топ-4 и забивают много.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.