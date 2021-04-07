ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей МостовойПобедная серия продолжается. «Зенит» одолел «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака» Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля «Ростов» — «Спартак»Соболев взял Ростов. «Красно-белые» наконец победили на Дону
  • 00:12
    • «Вест Хэм» на выезде победил «Вулверхэмптон»
  • 00:03
    • Гол Дембеле принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
  • 22:00
    • «Эвертон» упустил победу над «Кристал Пэлас»
  • 21:30
    • «Авангард» одержал вторую победу над «Ак Барсом» в полуфинальной серии
  • 21:05
    • «Зенит» всухую обыграл «Химки»
    Все новости спорта

    Соперники в Нью-Йорке покажут открытую игру?

    «Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Питтсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Линдгрен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Рейнджерс»

    В 37 играх регулярного первенства коллектив с Манхэттена сумел набрать 39 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на шестой строчке.

    С 21 по 26 марта «Рейнджерс» провели три поединка, в которых добыли убедительные победы. В первом таком матче «синерубашечники» взяли верх над «Вашингтоном» (3:1).

    В двух других играх подопечные Дэвида Куинна уверенно разобрались с «Баффало» (5:3) и «Филадельфией» (8:3). А после погрома «Флайерз» в первом поединке нью-йоркский клуб уступил «летчикам» во втором — 1:2.

    Все прогнозы на НХЛ

    Затем «Рейнджерс» влетели «Вашингтону» (4:5), после чего раскатали столичных соперников (5:2). В последних матчах «синерубашечники» победили (3:2 ОТ) и проиграли (2:3 Б) «Баффало».

    «Питтсбург»

    Хоккейный клуб из Пенсильвании успел сыграть в 38 поединках регулярного первенства. Набрав 50 баллов, он оказался в тройке лидеров Восточного дивизиона.

    21 марта «Питтсбург» на своем льду в очередной раз встретился с «Нью-Джерси». В дуэли на «PPG Paints-арене» хозяева потерпели поражение (1:2 ОТ).

  • НХЛ. «Флорида» разгромила «Коламбус», «Калгари» уступил «Торонто»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
  • Вчера

    • После упомянутой игры «пингвины» провели серию из пяти побед в основное время. В четырех матчах дома «Пенс» взяли верх над «Баффало» (5:2; 4:0) и «Айлендерс» (6:3; 2:1).

    Затем подопечные Майка Салливана отправились в Бостон, где сразились с одноименной командой. В «ТД Гарден» «Питтсбург» победил (4:1) и был разгромлен «Брюинз» (5:7).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Питтсбурга» — 2.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся одни из самых результативных клубов дивизиона. Пусть «Рейнджерс» не занимают высоких мест, но они часто обыгрывают соперников из топ-4 и забивают много.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Симон — Травалья
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кориа — Миллман
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Музетти — Новак
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Соуза — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Лопес — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Прогноз на матч Тревизан — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зиданшек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хибино — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро
  • «Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    • 12:49 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» 07.04.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.69.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры