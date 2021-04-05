ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» рискует потерять четвертое местоОшибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов Мурад МусаевПоследний матч Мусаева. «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату» Футболисты «Челси»АПЛ. Поражение «Челси», «Ман Сити» обыграл «Лестер», «Ливерпуль» разгромил «Арсенал»
  • 22:16
    • Источник: Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара»
  • 23:56
    • «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Жота оформил дубль
  • 22:42
    • Рахимов подал в отставку с поста тренера «Уфы»
  • 21:36
    • Гол Горецка принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
  • 21:20
    • «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер»
  • 21:10
    • Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
  • 20:59
    • «Динамо» забило четыре безответных мяча «Уфе»
    Все новости спорта

    Еще одну встречу в Анахайме «Аризона» проведет с пользой?

    «Анахайм» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Гарланд
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Хонда Центре» 5 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анахайм»

    Команда из Калифорнии сыграла в 38 матчах регулярного первенства, но заработать ей удалось всего 28 очков, из-за чего «кряквы» занимают восьмое место в таблице Западного дивизиона.

    Последняя домашняя победа «Анахайма» датирована 19 марта. Тогда в «Хонда Центре» «Дакс» обыграли как раз «Аризону» (3:2 ОТ). В следующем поединке с «койотами» хозяева уступили крупно (1:5).

    Без набранных очков подопечные Далласа Экинса остались в двух гостевых встречах с «Миннесотой» (1:2; 2:3). Позже «утки» добыли победы над «Сент-Луисом» (4:1; 3:2 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    В крайних поединках «Анахайм» снова проиграл. Сперва калифорнийский клуб крупно влетел «Колорадо» (2:5), а 3 апреля был неудачный матч с «Аризоной» (2:4).

    «Аризона»

    Ребята из Глендейла вышли на лед в нынешнем сезоне 37 раз и заработали 39 баллов. В турнирной таблице Западного дивизиона «Йотис» занимают четвертую позицию.

    21 марта «Аризона» в «Хонда Центре» разнесла «Анахайм» (5:1). Благодаря этой победе «койоты» сумели прервать неприятную серию из пяти поражений.

  • НХЛ. Победный гол Орлова, передача Тарасенко и дебютная шайба Волкова
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • Вчера

    • Но после убедительной встречи с «кряквами» подопечные Рика Токкета крупно влетели «Колорадо» (1:5). Позже «псы» сумели взять у «Эвеланш» реванш (5:4 Б).

    В паре финальных встреч в марте «Аризона» прибила «Сан-Хосе» (5:2; 4:0), а 1 апреля «койоты» были раздавлены «Колорадо» (3:9). В последней игре команда из Глендейла разобралась с «Анахаймом» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Анахайма» оценивается в 2.71, ничья — в 4.32, а на победу «Аризоны» букмекеры дают коэффициент 2.35.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Пусть результаты «Аризоны» не могут считаться стабильными, команда комфортно чувствует себя в играх с соперниками из нижней части таблицы.

    Учитывая, что сейчас «койоты» ведут борьбу за четвертую плей-офф позицию, они не будут транжирить очки еще в одной дуэли с последним клубом дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майами — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Анже — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нант — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Бордо — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Анахайм» — «Аризона» 05.04.2021 в 04:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.79.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры