В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Хонда Центре» 5 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Команда из Калифорнии сыграла в 38 матчах регулярного первенства, но заработать ей удалось всего 28 очков, из-за чего «кряквы» занимают восьмое место в таблице Западного дивизиона.

Последняя домашняя победа «Анахайма» датирована 19 марта. Тогда в «Хонда Центре» «Дакс» обыграли как раз «Аризону» (3:2 ОТ). В следующем поединке с «койотами» хозяева уступили крупно (1:5).

Без набранных очков подопечные Далласа Экинса остались в двух гостевых встречах с «Миннесотой» (1:2; 2:3). Позже «утки» добыли победы над «Сент-Луисом» (4:1; 3:2 ОТ).

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В крайних поединках «Анахайм» снова проиграл. Сперва калифорнийский клуб крупно влетел «Колорадо» (2:5), а 3 апреля был неудачный матч с «Аризоной» (2:4).

«Аризона»

Ребята из Глендейла вышли на лед в нынешнем сезоне 37 раз и заработали 39 баллов. В турнирной таблице Западного дивизиона «Йотис» занимают четвертую позицию.

21 марта «Аризона» в «Хонда Центре» разнесла «Анахайм» (5:1). Благодаря этой победе «койоты» сумели прервать неприятную серию из пяти поражений.

Но после убедительной встречи с «кряквами» подопечные Рика Токкета крупно влетели «Колорадо» (1:5). Позже «псы» сумели взять у «Эвеланш» реванш (5:4 Б).

В паре финальных встреч в марте «Аризона» прибила «Сан-Хосе» (5:2; 4:0), а 1 апреля «койоты» были раздавлены «Колорадо» (3:9). В последней игре команда из Глендейла разобралась с «Анахаймом» (4:2).

Прогноз

Победа «Анахайма» оценивается в 2.71, ничья — в 4.32, а на победу «Аризоны» букмекеры дают коэффициент 2.35.

Пусть результаты «Аризоны» не могут считаться стабильными, команда комфортно чувствует себя в играх с соперниками из нижней части таблицы.

Учитывая, что сейчас «койоты» ведут борьбу за четвертую плей-офф позицию, они не будут транжирить очки еще в одной дуэли с последним клубом дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче за 1.79.