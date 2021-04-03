НХЛ. Победный гол Орлова, передача Тарасенко и дебютная шайба Волкова

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» 1:2 ОТ

Гол в овертайме Дмитрия Орлова принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» — 2:1 ОТ. Для российского защитника это пятый гол в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Маклеод, 32:53. — Карлсон, 28:22. Орлов, 64:39

«Дэвилз» занимают седьмое место в Восточном дивизионе. «Кэпиталз» лидируют в таблице.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»

«Виннипег» — «Торонто» 1:2 Б

«Торонто» по буллитам обыграл «Виннипег» — 2:1 Б. Автором победной шайбы стал Джейсон Спецца. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев очков не набрал.

«Мэйпл Ливз» лидирует в таблице Северного дивизиона. «Джетс» занимают вторую строчку.

«Виннипег» — «Торонто»

«Колорадо» — «Сент-Луис» 3:2

Дубль Нэйтона Маккиннона принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом» — 3:2. Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Голы: Саад — 11 (бол., Кадри, Бураковски), 3:24 — 1:0. Хоффман — 9 (Шенн, Перрон), 3:50 — 1:1. Маккиннон — 11 (бол., Ландескуг, Макар), 14:43 — 2:1. Маккиннон — 12 (Ландескуг, Макдональд), 33:11 — 3:1. Перрон — 13 (бол., Тарасенко, Крюг), 37:16 — 3:2Вратари: Юханссон — Биннингтон (58:14 — 58:36, 59:21)Штраф: 10-12Броски: 39 (10+11+18) — 27 (12+5+10)

«Колорадо» возглавляет Западный дивизион, «Сент-Луис» идет на пятой позиции.

«Колорадо» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Калгари» 3:2

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий хозяев Коннор Макдэвид.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Голы: Стоун — 1 (Манджапане, Лучич), 12:23 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 12 (бол., Драйзайтль), 21:19 — 1:1. Ткачак — 10 (Монахэн, Беннетт), 25:25 — 1:2. Кахун — 6 (Ямамото, Бир), 31:29 — 2:2. Макдэвид — 22 (бол., Драйзайтль), 47:01 — 3:2Вратари: Смит — Маркстрем (58:04)Штраф: 6-12Броски: 25 (14+6+5) — 26 (8+12+6)

«Эдмонтон» идет на второй строке в Северном дивизионе, «Калгари» занимает шестую позицию.

«Эдмонтон» — «Калгари»

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 0:3

«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:0. Российский защитник Николай Кныжов отличился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Хертл — 11 (Кныжов, Балцерс), 2:57 — 0:1. Майер — 7 (Хертл, Балцерс), 29:00 — 0:2. Балцерс — 5 (п.в., Бернс), 59:33 — 0:3Вратари: Петерсен (56:55 — 57:04, 57:33 — 59:33) — ДжонсШтраф: 6-4Броски: 30 (7+14+9) — 36 (9+13+14)

«Сан-Хосе» занимает шестое место в таблице Западного дивизиона с 36 очками. «Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке с 34 баллами.

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»

«Анахайм» — «Аризона» 2:4

Дебютный гол Александра Волкова не помог «Анахайму» обыграть «Аризону» — 2:4.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Аризона» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Голы: Волков — 4 (Комтуа, Драйсдейл), 16:06 — 1:0. Ларссон — 5 (Кессел, Гросс), 18:43 — 1:1. Сильферберг — 7 (Грант, Фаулер), 24:28 — 2:1. Педерсон — 1 (Дворак, Голигоски), 30:47 — 2:2. Кессел — 15 (Н. Шмальц, Гросс), 52:02 — 2:3. Н. Шмальц — 9 (Гросс), 56:56 — 2:4Вратари: Столарз (59:05) — ХиллШтраф: 14-14Броски: 29 (6+13+10) — 31 (14+10+7)

«Утки» замыкают Западный дивизион, «Койоты» находятся на четвертой позиции.