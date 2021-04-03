ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом» Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
  • 11:09
    • Команда Тюменской области победила в эстафете на ЧР
  • 10:54
    • Британские СМИ назвали главного претендента на Агуэро
  • 09:59
    • «Бруклин» обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Денверу»
  • 08:11
    • Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    Удастся ли «Аризоне» огорчить «Анахайм» в выездном матче?

    «Анахайм» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Хэйден
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Хонда Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Анахайм»

    За 37 матчей регулярного чемпионата калифорнийская команда смогла заработать 28 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает последнее место.

    Не так давно «Анахайм» пересекался с «Аризоной». Дважды «утки» встретились с соперниками из Глендейла в «Хонда Центре». В одном поединке «Дакс» победили (3:2 ОТ), а в другом — были разгромлены (1:5).

    После тех матчей подопечные Далласа Экинса в Сент-Поле сразились «Миннесотой». В обоих встречах «кряквы» потерпели поражения (1:2: 2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    А в следующих гостевых поединках «Анахайму» удалось пару раз обыграть «Сент-Луис» (4:1; 3:2 ОТ). В своем последнем матче «утки» крупно влетели «Колорадо» (2:5).

    «Аризона»

    Команда из Глендейла приняла участие в 36 встречах регулярного первенства. Сейчас на ее счету имеется 37 очков, благодаря чему «Йотис» занимают пятую позицию в Западном дивизионе.

    С 11 по 19 марта «Аризона» пережила не самый лучший отрезок в сезоне, в котором она пять раз проиграла. Уступили «койоты» «Колорадо» (1:2 ОТ), «Миннесоте» (0:4; 1:4; 0:3) и «Анахайму» (2:3 ОТ).

  • НХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • Сегодня

    • Но полоса неудач прервалась во второй стыковой игре с «утками» 21 числа (5:1). После поединка с «Анахаймом» коллектив Рика Токкета крупно влетел «Колорадо» (1:5).

    В трех других играх «Аризона» одолела «Колорадо» (5:4 Б) и раскатала «Сан-Хосе» (5:2; 4:0). В своем недавнем поединке «псы» были раздавлены «Колорадо» (3:9).

    Прогноз

    Победа «Анахайма» оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Аризоны» — 2.28.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Весь сезон «Аризона» нестабильна. Команда проводит хорошие отрезки и чередует их такими же сериями поражений.

    Но в ближайшем поединке «Йотис» встретятся с самым слабым клубом дивизиона, который они обыгрывали четыре раза в нынешнем сезоне. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Анахайм» — «Аризона» 03.04.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.74.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры