В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Хонда Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

За 37 матчей регулярного чемпионата калифорнийская команда смогла заработать 28 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает последнее место.

Не так давно «Анахайм» пересекался с «Аризоной». Дважды «утки» встретились с соперниками из Глендейла в «Хонда Центре». В одном поединке «Дакс» победили (3:2 ОТ), а в другом — были разгромлены (1:5).

После тех матчей подопечные Далласа Экинса в Сент-Поле сразились «Миннесотой». В обоих встречах «кряквы» потерпели поражения (1:2: 2:3).

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А в следующих гостевых поединках «Анахайму» удалось пару раз обыграть «Сент-Луис» (4:1; 3:2 ОТ). В своем последнем матче «утки» крупно влетели «Колорадо» (2:5).

«Аризона»

Команда из Глендейла приняла участие в 36 встречах регулярного первенства. Сейчас на ее счету имеется 37 очков, благодаря чему «Йотис» занимают пятую позицию в Западном дивизионе.

С 11 по 19 марта «Аризона» пережила не самый лучший отрезок в сезоне, в котором она пять раз проиграла. Уступили «койоты» «Колорадо» (1:2 ОТ), «Миннесоте» (0:4; 1:4; 0:3) и «Анахайму» (2:3 ОТ).

Но полоса неудач прервалась во второй стыковой игре с «утками» 21 числа (5:1). После поединка с «Анахаймом» коллектив Рика Токкета крупно влетел «Колорадо» (1:5).

В трех других играх «Аризона» одолела «Колорадо» (5:4 Б) и раскатала «Сан-Хосе» (5:2; 4:0). В своем недавнем поединке «псы» были раздавлены «Колорадо» (3:9).

Прогноз

Победа «Анахайма» оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Аризоны» — 2.28.

Весь сезон «Аризона» нестабильна. Команда проводит хорошие отрезки и чередует их такими же сериями поражений.

Но в ближайшем поединке «Йотис» встретятся с самым слабым клубом дивизиона, который они обыгрывали четыре раза в нынешнем сезоне. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче за 1.74.