НХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»

«Айлендерс» — «Вашингтон» 8:4

Первой звездой матча был признан форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, в активе которого три заброшенные шайбы и две результативные передачи. Джош Бэйли и Джордан Эберле набрали по три очка.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов уже на первой минуте был заменен на Витека Ванечека в результате столкновения с Ти Джеем Оши. В конце первого периода россиянин вернулся в игру, в итоге пропустив шесть шайб после 24-х бросков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал одну результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 8:4 (4:2, 2:2, 2:0) Голы: Карлсон — 8 (Уилсон, Шири), 1:01 — 0:1. Эберле — 12 (Комаров, Барзал), 5:02 — 1:1. Барзал — 11, 16:09 — 2:1. Нельсон — 13 (Бэйли), 17:32 — 3:1. Спронг — 7 (Эллер), 17:54 — 3:2. Барзал — 12 (Эберле, Мэйфилд), 18:53 — 4:2. Сизикас — 7 (Клаттербак), 23:03 — 5:2. Оши — 10 (бол., Овечкин, Бэкстрем), 26:47 — 5:3. Эберле — 13 (Барзал, Грин), 28:08 — 6:3. Карлсон — 9 (Врана, Спронг), 39:01 — 6:4. Бэйли — 6 (Нельсон, Бовилье), 43:13 — 7:4. Барзал — 13 (Бэйли, Мэйфилд), 58:54 — 8:4Вратари: Варламов — Ванечек (Самсонов, 16:56)Штраф: 17 — 19Броски: 33 (13+9+11) — 22 (7+7+8)

«Айлендерс» — «Вашингтон»

«Оттава» — «Монреаль» 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Дано — 3 (Галлахер, Татар), 10:48 — 0:1. Байрон — 3 (мен., Эванс, Лехконен), 20:48 — 0:2. Перри — 7 (Эванс, Мете), 44:43 — 0:3. Галлахер — 14 (Дано, Татар), 50:04 — 0:4. К. Браун — 8 (бол., Норрис, Райлли), 58:13 — 1:4Вратари: Густавссон — АлленШтраф: 6 — 4Броски: 23 (11+6+6) — 38 (14+14+10)

«Оттава» — «Монреаль»

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 3:2

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. Россиянина признали второй звездой матча. Василевский делит первое место с Филиппом Грубауэром из «Колорадо» по количеству побед в текущем сезоне — оба выиграли 22 матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Голы: Пойнт — 14 (бол., Стэмкос, Хедман), 15:45 — 1:0. Веренски — 5 (Робинсон, Доми), 29:04 — 1:1. Робинсон — 5 (Доми, Веренски), 50:54 — 1:2. Колтон — 3 (Марун, Жозеф), 54:49 — 2:2. Пойнт — 15 (Палат, Джонсон), 55:54 — 3:2Вратари: Василевский — Мерзликинс (57:13)Штраф: 4 — 8Броски: 34 (15+7+12) — 38 (11+15+12)

«Тампа-Бэй» — «Коламбус»

«Флорида» — «Детройт» 3:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Эрне — 7 (Стэчер, Немет), 4:21 — 0:1. Аччиари — 4 (Верхэге, Яндл), 11:55 — 1:1. Манта — 10 (Расмуссен, Немет), 46:07 — 1:2. Ватрано — 11 (бол., Верхэге, Юбердо), 50:39 — 2:2. Веннберг — 8 (Форслинг, Ватрано), 61:25 — 3:2Вратари: Дриджер — ГрайссШтраф: 16 — 20Броски: 36 (9+19+7+1) — 27 (11+8+8+0)

«Флорида» — «Детройт»

«Бостон» — «Питтсбург» 1:4

«Питтсбург» выиграл на льду «Бостона» впервые с 2014 года, прервав серию из десяти поражений.

«Питтсбург» выиграл пятый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Эштон-Риз — 8 (Танев, Годро), 22:01 — 0:1. Мэтисон — 3 (Анджелло, Сиси), 33:12 — 0:2. Маршан — 14 (Бержерон, Зборжил), 51:14 — 1:2. Зукер — 5 (Родригес, Петтерссон), 53:07 — 1:3. Гюнтцель — 15 (п.в., Летанг, Кросби), 57:51 — 1:4Вратари: Владарж (56:51 — 57:51, 58:44) — ДесмитШтраф: 4 — 6Броски: 31 (2+13+16) — 23 (7+10+6)

«Бостон» — «Питтсбург»

«Баффало» — «Рейнджерс» 2:3 ОТ

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи, в том числе в овертайме в эпизоде с решающим голом Мики Зибанежада. В активе россиянина в этом сезоне 34 (9+25) очка в 25 матчах при общей полезности «+11».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Асплунд — 3 (Скиннер), 2:06 — 1:0. Блэкуэлл — 9 (Панарин, Строум), 26:40 — 1:1. Хытил — 7 (Готье, Лафренье), 46:17 — 1:2. Томпсон — 2 (Миттельштадт, Райнхарт), 59:56 — 2:2. Зибанежад — 12 (Панарин, Фокс), 64:32 — 2:3Вратари: Токарски (58:03 — 59:56) — ШестеркинШтраф: 8 — 2Броски: 23 (12+2+8+1) — 47 (10+15+21+1)

«Баффало» — «Рейнджерс»

«Нэшвилл» — «Даллас» 1:4

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 21 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Линделл — 4 (Комо, Дикинсон), 2:39 — 0:1. Сиссонс — 5 (Тренин), 16:21 — 1:1. Робертсон — 8 (Хинтц, Павелски), 28:49 — 1:2. Бенн — 6 (бол., Гурьянов, Клингберг), 41:41 — 1:3. Хейсканен — 5 (п.в., Павелски), 57:51 — 1:4Вратари: Сарос (57:23 — 57:51) — ХудобинШтраф: 19 — 11Броски: 22 (11+4+7) — 31 (10+13+8)

«Нэшвилл» — «Даллас»

«Чикаго» — «Каролина» 3:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Каролина» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2) Голы: Трочек — 14 (Хэмилтон, Фаст), 9:48 — 0:1. Фогеле — 7 (Стаал, Нидеррайтер), 22:22 — 0:2. Кубалик — 12 (Калынюк, де Хаан), 35:21 — 1:2. Хагель — 5 (Дак), 45:46 — 2:2. Фогеле — 8 (Нидеррайтер, Стаал), 46:54 — 2:3. Строум — 7 (Мерфи, Янмарк), 50:24 — 3:3. Фаст — 5 (Трочек, Пеши), 59:31 — 3:4Вратари: Ланкинен (59:40) — РаймерШтраф: 2 — 6Броски: 25 (3+11+11) — 31 (13+8+10)

«Чикаго» — «Каролина»

«Вегас» — «Миннесота» 2:3 Б

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал результативную передачу, благодаря чему достиг отметки в 30 (13+17) очков.

Россиянин вышел на второе место в истории по очкам за сезон среди новичков «Уайлд», сравнявшись с Филипом Кубой (30 баллов в 75 матчах в сезоне-2000/01). Рекордсменом клуба по этому показателю остается Мариан Габорик (36 очков в 71 матче в сезоне-2000/01).

Kirill Kaprizov became the eighth rookie in the past ten seasons to require 35 or fewer games to collect his first 30 career regular-season points. #NHLStats pic.twitter.com/uer9l8SVW5 — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 2, 2021

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Миннесота» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Карлссон — 10 (Теодор, Мартинес), 3:29 — 1:0. Капризов — 13 (Гринуэй, Бродин), 7:57 — 1:1. Макнэбб — 1 (Каррье), 41:39 — 2:1. Сперджен — 4 (бол., Фиала, Капризов), 45:31 — 2:2Победный буллит: ФиалаВратари: Ленер — ТэлботШтраф: 8 — 10Броски: 37 (9+15+8+5) — 37 (10+16+8+3)