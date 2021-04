НХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»

Первой звездой матча был признан форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, в активе которого три заброшенные шайбы и две результативные передачи. Джош Бэйли и Джордан Эберле набрали по три очка.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов уже на первой минуте был заменен на Витека Ванечека в результате столкновения с Ти Джеем Оши. В конце первого периода россиянин вернулся в игру, в итоге пропустив шесть шайб после 24-х бросков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал одну результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «-1».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. Россиянина признали второй звездой матча. Василевский делит первое место с Филиппом Грубауэром из «Колорадо» по количеству побед в текущем сезоне — оба выиграли 22 матча.

«Питтсбург» выиграл на льду «Бостона» впервые с 2014 года, прервав серию из десяти поражений.

«Питтсбург» выиграл пятый матч подряд.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи, в том числе в овертайме в эпизоде с решающим голом Мики Зибанежада. В активе россиянина в этом сезоне 34 (9+25) очка в 25 матчах при общей полезности «+11».

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 21 из 22 бросков по своим воротам.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал результативную передачу, благодаря чему достиг отметки в 30 (13+17) очков.

Россиянин вышел на второе место в истории по очкам за сезон среди новичков «Уайлд», сравнявшись с Филипом Кубой (30 баллов в 75 матчах в сезоне-2000/01). Рекордсменом клуба по этому показателю остается Мариан Габорик (36 очков в 71 матче в сезоне-2000/01).

Kirill Kaprizov became the eighth rookie in the past ten seasons to require 35 or fewer games to collect his first 30 career regular-season points. #NHLStats pic.twitter.com/uer9l8SVW5