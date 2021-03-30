В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 30 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В 33 играх регулярного чемпионата команде из Баффало удалось накопить всего 16 очков, из-за чего она безнадежно застряла на дне турнирной таблицы.

Вот уже 17 матчей подряд «Баффало» только проигрывает. Несколько недель назад «Себс» потерпели поражение от «Нью-Джерси» (2:3), после чего команду покинул тренер Ральф Крюгер.

Сменил этого наставника Дон Гранато. Однако пока ситуация никак не улучшается. В пяти встречах с новым специалистом «клинки» также проиграли.

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Сперва у себя дома «Баффало» крупно влетел «Бостону» (1:4). Затем на чужом льду «Себс» уступили «Рейнджерс» (3:5), «Питтсбургу» (2:5; 0:4) и «Бостону» (2:3).

«Филадельфия»

Коллектив из Пенсильвании в 33 играх регулярного сезона заработал 36 баллов. В зачете Восточного дивизиона он расположился на пятой позиции.

У «Филадельфии» с итоговыми результатами также в последнее время дела складываются не очень. В семи недавних встречах «летчики» потерпели 5 поражений.

В одном из поединков оранжевые были раздавлены «Рейнджерс» (0:9). Затем прошли матчи с «Айлендерс», в которых ребята Алена Виньо победили (4:3) и дважды уступили (1:6; 1:2 ОТ).

Позже «Филадельфия» осталась без очков в игре с «Джерси» (3:4), а в очередной дуэли с «Рейнджерс» она опять получился полную пачку (3:8). В недавнем матче с «синерубашечниками» «Флайерз» взяли верх (2:1).

Прогноз

Победа «Баффало» оценивается в 3.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Филадельфии» — 1.82.

Команда Алена Виньо сейчас находится на расстоянии в 3 балла от зоны плей-офф, учитывая, что у прямого конкурента есть игры в запасе. Кроме того, «летчики» в «регулярке» успели пропустить 120 голов — больше остальных в дивизионе.

В последнее время оранжевые очень часто проигрывают, отлетая крупно. Но даже в таком состоянии «Флайерз» на классе должны разбираться с «Баффало», у которого ситуация намного печальнее. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» за 1.82.