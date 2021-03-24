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    Прервет ли «Нэшвилл» домашнюю серию поражений?

    «Нэшвилл» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Детройт»
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    Ээли Толванен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Нэшвилл»

    Коллектив из Теннесси сыграл в 32 поединках регулярного сезона и насобирал за все это время 29 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он расположился на шестом месте.

    Последний раз дома «Нэшвилл» выступал 6 марта. Тогда на «Бриджстоун Арене» хозяева крупно уступили «Флориде» (2:6). В течение восьми следующих матчей «хищники» находились в разъездах.

    Сперва в Техасе «Смэшвилл» одержал победу над «Далласом» (4:3 Б), а затем команда Джона Хайнса проиграла «Каролине» (2:3 ОТ; 1:5) и «Тампе» (3:6).

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    В следующем поединке с «Тампой» «Нэшвилл» был сильнее (4:1). Обыграли «Предс» и «Флориду» 19 марта (2:1). В последних встречах «саблезубые» уступили «Флориде» (0:2) и хлопнули «Даллас» (4:3 Б).

    «Детройт»

    Команда из Мичигана также приняла участие в 32 встречах регулярного чемпионата. Но заработать ей удалось всего 24 балла, из-за чего «Ред Уингз» застряли на последнем месте в Центральном дивизионе.

    В начале марта «Детройт» пережил четыре поражения кряду. Будучи в разъездах, «крылышки» крупно проиграли «Чикаго» (2:7), «Коламбусу» (1:4) и «Каролине» (2:5).

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    • Затем ребята Джеффа Блашилла потеряли баллы и во встрече с «Тампой» (3:4 ОТ). Позже красно-белые взяли у «Тампы» реванш (6:4) и снова влетели «Каролине» (1:2).

    Вторая стыковая игра с «Кейнс» закончилась для «Детройта» победой (4:2), после которой «крылья» хлопнули и «Даллас» (3:2). А еще в одной дуэли с техасцами команда Блашилла осталась без очков (0:3).

    Прогноз

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.13, ничья — в 4.42, а на победу «Детройта» букмекеры дают коэффициент 3.04.

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    На «Бриджстоун Арене» сыграют далеко не самые свирепые соперники дивизиона. Но у «Смэшвилла» ситуация намного лучше. «Детройт» же рискует очередной сезон провести на дне таблицы.

    Если команда Хайнса прибавит, то она теоретически может побороться за топ-4, чего «хищники» попытаются достичь. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче за 1.63.

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    Прогноз и ставка на матч «Нэшвилл» — «Детройт» 24.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
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