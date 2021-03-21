«Салават Юлаев»
В 60 играх регулярного сезона уфимцы заработали 81 очко, благодаря чему они заняли четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В плей-офф «Салават Юлаев» попал на «Трактор» и потерпел поражение в первом матче серии (1:3). Но в следующих поединках команда только побеждала.
Дома «юлаевцы» взяли верх в овертайме (3:2 ОТ), после чего в Челябинске команда Томи Ламсы пару раз прошлась катком по «мишкам» (4:0; 3:0). А в заключительной игре ребята из Уфы победили с минимальным перевесом (3:2).
В полуфинале конференции «Салават Юлаев» пока неудачно противостоит «Ак Барсу». Его первая игра с казанцами закончилась разгромом (1:4), а во второй встрече было поражение в овертайме (1:2 ОТ).
«Ак Барс»
Команда из Казани в 60 поединках регулярного чемпионата заработала 90 очков. В таблице Восточной конференции она оказалась первой.
В плей-офф «Ак Барс» пока не проиграл ни одного матча в серии. В четвертьфинале конференции «коты» дольше всего возились с «Торпедо» в первой встрече, вырвав победу в овертайме (2:1 ОТ).
В трех следующих поединках с «автозаводцами» команда Дмитрия Квартальнова выиграла разгромно, обеспечив себе перевес в 3+ шайбы (4:1; 4:0; 4:1).
Хорошо дела идут у «Ак Барса» и в полуфинале. В первом матче с «Салаватом Юлаевым» была крупная победа (4:1). А во второй игре «коты» дожали гостей из Уфы в дополнительное время (2:1 ОТ).
Прогноз
На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 3.84, а на победу «Ак Барса» — 2.55.
В плей-офф казанцы идут без поражений в серии и пропускают мало. Ни в одном из шести поединков в раунде на вылет в сетку «Ак Барса» не зашло большое гола.
Уфимцы, которые выглядели в двух предыдущих матчах уставшими, не смогут и дома забить гостям много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 2.5 с коэффициентом 1.71.