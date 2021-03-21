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    Сколько голов забьет «Салават Юлаев» в первой домашней игре?

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 21 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    Дмитрий Кугрышев
    В третьем матче 1/2 финала «Востока» «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 21 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 21 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
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  • 3.70
  • 2
  • 2.65
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    «Салават Юлаев»

    В 60 играх регулярного сезона уфимцы заработали 81 очко, благодаря чему они заняли четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    В плей-офф «Салават Юлаев» попал на «Трактор» и потерпел поражение в первом матче серии (1:3). Но в следующих поединках команда только побеждала.

    Дома «юлаевцы» взяли верх в овертайме (3:2 ОТ), после чего в Челябинске команда Томи Ламсы пару раз прошлась катком по «мишкам» (4:0; 3:0). А в заключительной игре ребята из Уфы победили с минимальным перевесом (3:2).

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    В полуфинале конференции «Салават Юлаев» пока неудачно противостоит «Ак Барсу». Его первая игра с казанцами закончилась разгромом (1:4), а во второй встрече было поражение в овертайме (1:2 ОТ).

    «Ак Барс»

    Команда из Казани в 60 поединках регулярного чемпионата заработала 90 очков. В таблице Восточной конференции она оказалась первой.

    В плей-офф «Ак Барс» пока не проиграл ни одного матча в серии. В четвертьфинале конференции «коты» дольше всего возились с «Торпедо» в первой встрече, вырвав победу в овертайме (2:1 ОТ).

    В трех следующих поединках с «автозаводцами» команда Дмитрия Квартальнова выиграла разгромно, обеспечив себе перевес в 3+ шайбы (4:1; 4:0; 4:1).

    Хорошо дела идут у «Ак Барса» и в полуфинале. В первом матче с «Салаватом Юлаевым» была крупная победа (4:1). А во второй игре «коты» дожали гостей из Уфы в дополнительное время (2:1 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 3.84, а на победу «Ак Барса» — 2.55.

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    В плей-офф казанцы идут без поражений в серии и пропускают мало. Ни в одном из шести поединков в раунде на вылет в сетку «Ак Барса» не зашло большое гола.

    Уфимцы, которые выглядели в двух предыдущих матчах уставшими, не смогут и дома забить гостям много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 2.5 с коэффициентом 1.71.

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    Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 21.03.2021 в 14:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.71.
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