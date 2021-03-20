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    «Калгари» оставит «Торонто» без набранных очков?

    «Торонто» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 20 марта 2021 года

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    Ноа Хэнифин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Калгари». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    Канадский клуб из провинции Онтарио возглавляет Северный дивизион. В 30 матчах регулярного первенства он сумел заработать 40 очков.

    Несколько недель назад «Торонто» мог похвастаться серией из четырех побед, в ходе которой «листочки» взяли верх над «Калгари» (2:1 ОТ) и трижды хлопнули «Эдмонтон» (4:0; 3:0; 6:1).

    Но после продолжительного противостояния с «Эдмонтоном» команда Шелдона Кифа проиграла три встречи. Уступили «кабаны» «Ванкуверу» (1:3; 2:4) и «Виннипегу» (3:4).

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    В следующем матче с «Виннипегом» «Торонто» вырвал победу (4:3 ОТ), но затем он снова слился «бомбардировщикам» (2:5). В последней игре «листья» уступили «Оттаве» (3:4).

    «Калгари»

    Команда из провинции Альберта, Канада, в рейтинге Северного дивизиона опустилась на седьмое место, заработав 31 балл в 30 играх.

    В последних четырех матчах регулярного чемпионата «Калгари» руководит канадский тренер Дэррил Саттер. В трех играх под его крылом «огоньки» победили.

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    • В двух поединках «Калгари» принимал «Монреаль» на «Скотиабанк Арене». В одной встрече «Флеймз» победили с минимальным перевесом (2:1), а в другой — сыграли убедительнее (3:1).

    После матчей с «Монреалем» «Калгари» одержал верх над «Эдмонтоном» (4:3). А во второй дуэли с «Ойлерз» команда Саттера потерпела крупное поражение (3:7).

    Прогноз

    На победу «Торонто» в предстоящей встрече букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.74, а на победу «Калгари» — 3.26.

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    В этом сезоне команды пересекались друг с другом в четырех матчах. «Огонькам» удалось победить всего раз (3:0). А вот в трех других поединках была настоящая заруба, и «Торонто» выгрызал нужный результат с минимальной разницей в счете.

    Сейчас обе команды не в лучшей форме. «Листочки» успели потерять много очков и подпустили к себе другие команды. Ну а «Калгари» с новым тренером пока чаще побеждает.

    Возможно, свежий взгляд на игру поможет команде и в битве с лидером. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» или ничья за 1.87.

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    Прогноз и ставка на матч «Торонто» — «Калгари» 20.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.87.
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