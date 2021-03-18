В матче 1/2 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 18 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Питерский клуб в регулярном чемпионате сумел набрать 82 очка. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на второй позиции.

«Регулярку» СКА завершил тремя победами кряду. В ходе этих матчей «армейцы» обыграли «Куньлунь» (4:3), «Витязь» (4:0) и «Динамо» Минск (4:2). Далее противостояние с белорусским клубом продолжилось и в плей-офф.

Суммарно эти соперники провели 5 матчей в серии, в четырех из которых команда Валерия Брагина победила. Сперва дома она дважды взяла верх с крупным счетом (4:2; 6:4).

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Затем в Белоруссии СКА вытащил матч в овертайме (4:3). А в четвертой встрече питерцы потерпели поражение (1:2). В последней игре «армейцы» также дожали «Динамо» Минск в добавочном периоде (4:3 ОТ).

«Динамо» Москва

Столичный клуб заработал 84 очка в 60 поединках регулярного первенства. В турнирной таблице Западной конференции он оказался третьим.

«Регулярку» бело-голубые закончили серией из шести побед кряду. В ходе этого отрезка «Динамо» обыграло «Северсталь» (5:2), «Динамо» Минск (6:4), СКА (3:1), «Йокерит» (5:4 ОТ), «Автомобилист» (6:0) и «Куньлунь» (5:1).

В плей-офф команда Владимира Крикунова сошлась с «Северсталью». В дебютной встрече в Москве хозяева обыграли «стальных» минимально (1:0).

А во втором поединке динамовцы по делу были разгромлены (2:5). Однако в трех других матчах «Динамо» Москва победило и вышло в следующий раунд (2:1 ОТ; 5:2; 4:3).

Прогноз

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.84.

Со столичной командой питерцы в текущем сезоне сыграли четырежды. Но в трех поединках СКА уступил. Кроме того, только в одном матче было забито больше 4-х голов. Остальные дуэли проходили скромнее.

В плей-офф соперники также пока не будут особо лезть вперед, присматриваясь друг к другу в дебютном поединке. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.74.