В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Филадельфийский клуб сыграл в 23 поединках регулярного чемпионата, в ходе которых он заработал 29 очков. В рейтинге Восточного дивизиона «Флайерз» занимают пятое место.

В этом месяце «Филадельфия» успела провести уже 5 матчей, но победила она только в двух встречах. А с 3 по 6 марта «летчики» трижды сразились с «Питтсбургом».

В первой дуэли против «пингвинов» подопечные Алена Виньо были раздавлены (2:5), а во второй битве за Пенсильванию «Флайерз» победили (4:3).

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В третьем поединке кряду «Филадельфия» уступила «Пенс» (3:4). Еще одно поражение «летчики» пережили в игре с «Вашингтоном» (1:3), а затем они влетели «Баффало» (4:5 Б).

«Вашингтон»

Команда из Вашингтона занимает второе место в таблице Восточного дивизиона. Приняв участие в 25 поединках, ей удалось заработать 34 очка.

Совсем недавно «Вашингтон» порадовал болельщиков серией из четырех матчей без поражений. Для «Кэпс» это был самый длинный отрезок в текущем сезоне.

В первой игре команда Питера Лавиолетта снесла «Питтсбург» (5:2), после чего она пару раз хлопнула «Нью-Джерси» (5:2; 3:2). А 4 марта была победа над «Бостоном» (2:1 Б).

На этом победная серия завершилась, поскольку в следующем матче с «Брюинз» «Вашингтон» получил сполна (1:5). В других встречах «Кэпс» обыграли «Филадельфию» (3:1) и «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

Прогноз

Победа «Филадельфии» в предстоящем матче оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Вашингтона» — 2.63.

В дуэли с «Вашингтоном» «летчикам» нужно выигрывать, чтобы не отстать от четверки лидеров. Столичный же клуб бьется за первую позицию в таблице.

Сейчас две эти команды являются одними из самых результативных в своем дивизионе, поэтому в очной встрече должно быть много голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.72.