НХЛ. «Миннесота» выиграла у «Вегаса», Капризов снова забил, «Эдмонтон» разгромил «Оттаву»

«Миннесота» — «Вегас» 4:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча. В этой игре российский хоккеист забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего в 24 матчах текущего чемпионата Капризов набрал 20 (7+13) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вегас» — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2) Голы: Эрикссон Эк — 9, 0:19 — 1:0. Коглан — 1 (Руа), 1:42 — 1:1. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Бьюгстад), 41:18 — 2:1. Эрикссон Эк — 10 (Гринуэй, Фолиньо), 45:54 — 3:1. Соуси — 1 (Штурм, Ро), 47:41 — 4:1. Коглан — 2 (Мартинес, Стивенсон), 54:00 — 4:2. Коглан — 3 (Теодор, Стоун), 57:50 — 4:3Вратари: Кяхкенен — Флери (Томпсон, 48:21, 54:37 — 55:50, 55:57 — 56:26, 57:27 — 57:50, 58:41)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (9+8+14) — 27 (6+9+12)

«Миннесота» — «Вегас»

«Эдмонтон» — «Оттава» 7:1

Единственный гол «Оттавы» забил российский нападающий Евгений Дадонов, для которого эта шайба стала 100-й в НХЛ. Всего в 309 матчах в лиге он набрал 213 (100+113) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Оттава» — 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) Голы: Нерс — 7 (Драйзайтль, Бэрри), 3:52 — 1:0. Хайра — 3 (Шор), 5:57 — 2:0. Драйзайтль — 12 (бол., Бэрри, Смит), 12:08 — 3:0. Макдэвид — 16 (Драйзайтль, Нерс), 13:26 — 4:0. Драйзайтль — 13 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 27:01 — 5:0. Нил — 3 (Чейссон), 28:03 — 6:0. Драйзайтль — 14 (Макдэвид, Бэрри), 47:35 — 7:0. Дадонов — 9 (Уотсон, Райлли), 51:11 — 7:1Вратари: Смит — МюррейШтраф: 2 — 8Броски: 36 (16+12+8) — 22 (4+6+12)

«Эдмонтон» — «Оттава»

«Колорадо» — «Аризона» 2:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Аризона» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Саад — 9 (Бураковски, Тэйвз), 1:23 — 1:0. Питлик — 6 (Чикран, Келлер), 38:05 — 1:1. Ландескуг — 7 (Жирар), 64:22 — 2:1Вратари: Грубауэр — РаантаШтраф: 4 — 10Броски: 46 (18+13+13+2) — 14 (3+6+5+0)

«Колорадо» — «Аризона»

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 1:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Голы: Кемпе — 10 (бол.), 3:46 — 0:1. Копитар — 7 (бол., Даути, Рой), 25:20 — 0:2. Стил — 3 (Делорье, Шаттенкирк), 25:39 — 1:2. Кемпе — 11 (Мур, Лизотт), 37:55 — 1:3. Атанасиу — 6 (Картер, Виларди), 41:27 — 1:4. Иафалло — 6, 53:57 — 1:5Вратари: Гибсон — ГросеникШтраф: 8 — 8Броски: 34 (8+11+15) — 37 (16+9+12)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес»

«Ванкувер» — «Монреаль» 1:5