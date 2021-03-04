Во втором матче серии 1/4 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Питерский клуб в первом матче столкнулся с сопротивлением гостей. В стартовом периоде СКА летел в счете минимально, но в итоге сумел совершить камбэк, а затем дожать соперников (4:2).

В этой встрече СКА нанес всего 22 броска в створ ворот, но реализовали «армейцы» 18.18% созданных шансов. Потрудились питерцы и в защите, отразив 92% чужих опасностей.

Регулярный чемпионат команда Валерия Брагина закончила на втором месте в рейтинге Западной конференции. За 60 матчей ей удалось заработать 82 балла.

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В последних трех встречах «регулярки» СКА победил. Сперва питерцы хлопнули «Куньлунь» (4:3), а затем в «Ледовом дворце» они обыграли «Витязь» (4:0) и «Динамо» Минск (4:2).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб в первой плей-офф встрече открыл счет, и к пятой минуте вел минимально. Затем «зубры» получили три шайбы в ответ, пытались отыграться, но пропустили еще. В итоге гости ожидаемо уступили (2:4).

В том поединке «Динамо» Минск нанесло на три удара в створ больше, чем СКА (25:22), но 8% реализации оказалось недостаточно, поскольку в защите команда сыграла не лучшим образом.

Смазал коллектив Крэйга Вудкрофта и концовку регулярного сезона. В Западной конференции он занял седьмое место, набрав 67 баллов.

Пару крайних матчей «регулярки» «Динамо» Минск провело на выезде. В гостях «зубры» одержали верх над «Динамо» Рига (2:1) и потерпели поражение от СКА (2:4).

Прогноз

Победа СКА во втором матче серии оценивается в 1.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Динамо» Минск — 6.20.

В первой игре гости из Белоруссии не дали «армейцам» провести спокойную встречу и держали хозяев в напряжении. Благодаря этому зрители увидели 6 заброшенных шайб.

По схожему сценарию должен пройти и второй поединок, поскольку «зубры» отступать не намерены. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.78.