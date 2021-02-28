В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Детройт». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 28 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Коллектив из Чикаго провел в регулярном сезоне 22 матча, в ходе которых он заработал 26 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Блэкхокс» занимают третье место.

Совсем недавно «Чикаго» провел пару встреч с «Детройтом» на выезде. Первую игру на «Литл Сизарс Арене» «дрозды» затащили в овертайме стараниями Доминика Кубалика (3:2 ОТ).

А во втором матче подопечные Джереми Коллитона спокойно разобрались с «крылышкам» в основное время (2:0). Затем «Би-хокс» потеряли очки в дуэли с «Каролиной» (3:5).

Все прогнозы на НХЛ

Два последних поединка «Чикаго» провел против с «Коламбуса». Одна встреча была выиграна «дроздами» в серии буллитов (6:5 Б), а вторая — в ходе основного времени (2:0).

«Детройт»

В 22 играх регулярного сезона команда из Детройта смогла накопить только 15 очков, из-за чего в турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на последней строчке.

Свой крайний выезд в «регулярке» «Детройт» закончил удачно. На «Бриджстоун Арене» «крылышки» взяли верх над «Нэшвиллом» (4:2). А 6 следующих поединков команда провела дома.

С 16 по 20 февраля «Ред Уингз» потерпели три поражения. Сперва подопечные Джеффа Блашилла уступили «Чикаго» (2:3 ОТ; 0:2), а затем они крупно проиграли «Флориде» (2:7).

В другом поединке против «пантер» «Детройт» сумел победить (2:1). Далее «крылья» уступили «Нэшвиллу» (0:2), но позже разгромили «хищников» во второй встрече (5:2).

Прогноз

На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.44, а на победу «Детройта» — 3.19.

В текущем сезоне команды сыграли между собой четырежды. В каждом матче побеждали «дрозды». Три раза они были сильнее в основное время, а еще одну встречу «Би-хокс» вытащили в овертайме.

«Детройт» продолжает терпеть неудачи, а коллектив Коллитона бьется на пределе возможностей, благодаря чему замыкает топ-3 в своем дивизионе. В грядущем поединке «дрозды» должны снова пройти слабейших соперников. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче за 1.59.