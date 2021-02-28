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    Добудет ли «Чикаго» пятую победу над «Детройтом»?

    «Чикаго» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.59) на хоккейный матч НХЛ 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Детройт»
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    Доминик Кубалик
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Детройт». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 28 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Коллектив из Чикаго провел в регулярном сезоне 22 матча, в ходе которых он заработал 26 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Блэкхокс» занимают третье место.

    Совсем недавно «Чикаго» провел пару встреч с «Детройтом» на выезде. Первую игру на «Литл Сизарс Арене» «дрозды» затащили в овертайме стараниями Доминика Кубалика (3:2 ОТ).

    А во втором матче подопечные Джереми Коллитона спокойно разобрались с «крылышкам» в основное время (2:0). Затем «Би-хокс» потеряли очки в дуэли с «Каролиной» (3:5).

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    Два последних поединка «Чикаго» провел против с «Коламбуса». Одна встреча была выиграна «дроздами» в серии буллитов (6:5 Б), а вторая — в ходе основного времени (2:0).

    «Детройт»

    В 22 играх регулярного сезона команда из Детройта смогла накопить только 15 очков, из-за чего в турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на последней строчке.

    Свой крайний выезд в «регулярке» «Детройт» закончил удачно. На «Бриджстоун Арене» «крылышки» взяли верх над «Нэшвиллом» (4:2). А 6 следующих поединков команда провела дома.

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    • С 16 по 20 февраля «Ред Уингз» потерпели три поражения. Сперва подопечные Джеффа Блашилла уступили «Чикаго» (2:3 ОТ; 0:2), а затем они крупно проиграли «Флориде» (2:7).

    В другом поединке против «пантер» «Детройт» сумел победить (2:1). Далее «крылья» уступили «Нэшвиллу» (0:2), но позже разгромили «хищников» во второй встрече (5:2).

    Прогноз

    На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.44, а на победу «Детройта» — 3.19.

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    В текущем сезоне команды сыграли между собой четырежды. В каждом матче побеждали «дрозды». Три раза они были сильнее в основное время, а еще одну встречу «Би-хокс» вытащили в овертайме.

    «Детройт» продолжает терпеть неудачи, а коллектив Коллитона бьется на пределе возможностей, благодаря чему замыкает топ-3 в своем дивизионе. В грядущем поединке «дрозды» должны снова пройти слабейших соперников. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче за 1.59.

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