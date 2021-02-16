В матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Барыс Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Команда из Нур-Султана пробилась в плей-офф. В «регулярке» она провела 54 матча и заработала 62 очка. В зачете Восточной конференции «барсы» идут восьмыми.

Последняя домашняя победа «Барыса» датирована 28 января. Тогда казахстанцы принимали «Нефтехимик». Но радушием хозяева не запомнились и разнесли «нефтяников» (1:4).

После встречи с одним из аутсайдеров «Востока» команда Юрия Михайлиса потерпела три поражения кряду. Сперва она оказалась слабее «Салавата Юлаева» в овертайме (2:3).

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А затем «Барыс» остался без очков в играх с «Автомобилистом» (2:3) и «Металлургом» Мг (1:3). Позже коллектив из Нур-Султана обыграл «Сибирь» (2:3) и снова влетел «Магнитке» (2:3).

«Авангард»

Омичи уже давно пополнили список участников плей-офф КХЛ. На данный момент они находятся на втором месте в Восточной конференции с 77 баллами в копилке.

С 19 по 27 января «Авангард» добыл три победы, будучи в разъездах. «Ястребы» взяли верх над «Трактором» (3:2), «Йокеритом» (5:2) и рижским «Динамо» (2:1).

Но после небольшой серии удачных выездов команда Боба Хартли в Ярославле проиграла «Локомотиву» в дополнительное время (2:3).

Следующие четыре встречи «Авангард» провел в Балашихе. Каждый матч омичи вытащили в основное время. Соперниками «ястребов» были: «Локомотив» (4:2), «Динамо» Минск (3:1), «Нефтехимик» (4:2) и «Динамо» Рига (5:1).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.68, ничья оценивается в 4.04, а победа «Авангарда» — в 2.30.

Казахстанский клуб в последних пяти домашних матчах трижды уступил. Но один раз хозяева сдались в овертайме, а в двух других все было разыграно на тоненького, так как команда Михайлиса влетела в одну шайбу.

На своем льду этот коллектив реально старается цепляться за положительный результат, потому и в битве против одного из лидеров «Востока» он может взять очки. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» или ничья за 1.62.