В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Аризона» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Команда из Глендейла сыграла в регулярном чемпионате 14 раз. Во всех своих матчах она заработала 14 очков, благодаря чему расположилась на пятом месте в Западном дивизионе.

Вот уже шесть поединков кряду «Аризона» соревнуется только с «Сент-Луисом». В первой дуэли с «нотами» 3 февраля «Йотис» проиграли (3:4).

Затем подопечные Рика Токкета добыли три победы, обыграв «Сент-Луис» пару раз в основное время (4:3; 3:1) и в серии буллитов (3:3, 2:1).

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Впервые дома «Аризона» встретилась с «Сент-Луисом» 13 февраля и потерпела разгромное поражение (1:4). А затем «койоты» влетели «Блюз» в добавочном периоде (4:5).

«Сент-Луис»

Хоккеисты из Сент-Луиса, штат Миссури, провели в «регулярке» 15 поединков и заработали за все это время 20 очков. В зачете Западного дивизиона команда лидирует.

Совсем недавно «Сент-Луис» провел неплохую серию из четырех матчей без поражений, которая стартовала с победы над «Вегасом» по буллитам (4:4, 2:1).

Затем «ноты» дважды разгромили «Анахайм» (6:1; 4:1) и разобрались с «Аризоной» (4:3). В трех следующих встречах с «Йотис» «музыканты» только теряли очки.

Сперва «Сент-Луис» уступил в основное время (3:4; 1:3), а 9 февраля он влетел в серии буллитов (3:3, 1:2). В недавних матчах против «Аризоны» подопечные Крейга Беруби добыли победы в ходе часа игры (4:1) и в овертайме (5:4).

Прогноз

На победу «Аризоны» в предстоящей игре букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.32, а на победу «Сент-Луиса» — 2.14.

В гостевых матчах против «Аризоны» коллектив Крейга Беруби выступает лучше, чем в домашних встречах. Дважды на «Хила Ривер Арене» «ноты» победили, забивая 4 шайбы.

В их очередном поединке «музыканты» снова должны ярко проявить себя впереди и настрелять в ворота «койотов» несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2.5 с коэффициентом 1.63.