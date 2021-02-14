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    Продолжит ли Россия побеждать?

    Россия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч Кубка Beijer 14 февраля 2021 года

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    Александр Алексеев
    В матче Кубка Beijer Россия сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Мальме Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 14:00 мск. Россия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    Российская сборная в турнирной таблице является лидером. Первое место она занимает с пятью очками, добытыми в двух поединках. Разрыв между второй командой составляет 2 балла.

    На старте Кубка Beijer Россия зарубилась с Финляндией. В этой игре «красная машина» одержала победу в основное время (3:2). А затем сборная обыграла Швецию по буллитам (1:1, 1:0).

    В двух предыдущих кубках Евротура Россия также была хороша. Она победила в ноябрьском созыве, хлопнув Финляндию (6:2), Швецию по буллитам (1:1, 2:1) и Чехию (3:0).

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    Первое место подопечные Игоря Ларионова заняли и в Кубке Первого канала. Тогда россияне одолели шведов в послематчевых бросках (3:3, 2:1), раскатали чехов (4:1) и финнов (5:1).

    Чехия

    Команда Чехии в этом розыгрыше Кубка находится на последнем месте. В двух играх она смогла заработать только 2 балла, а разрыв между Россией составляет 3 пункта.

    Оба февральских матча Чехия проиграла. Сперва она уступила Швеции в дополнительное время (2:3), после чего она влетела Финляндии по буллитам (2:2, 0:1).

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    • В ноябрьском созыве сборная Чехии заняла второе место. В матчах Кубка Карьяла она победила Швецию (3:1) и Финляндию (2:0), но влетела России (0:3).

    В Кубке Первого канала «львы» оказались последними. Тогда коллектив Филипа Пешана проиграл Финляндии (3:4) и России (1:4), после чего раскатал Швецию (4:1).

    Прогноз

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.10, а на победу Чехии — 2.83.

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    Российская команда при Ларионове идет без потерь. Сборная Чехии, играющая нестабильно, не сможет помешать «красной машине» завоевать очередной трофей.

    Наши прогноз и ставка — Россия не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.39.

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