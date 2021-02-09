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    «Йокерит» не проиграет у себя дома?

    «Йокерит» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 9 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Северсталь
    «Йокерит» — «Северсталь»: прогноз и ставка
    Саку Мяэналанен
    В матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 9 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Февраля 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Финскому клубу удалось провести 52 игры в «регулярке». За все это время команда заработала 61 очко и поднялась в топ-5 Западной конференции.

    В последних домашних встречах «Йокерит» по два раза победил и проиграл в основное время. В одном из таких матчей «шуты» крупно влетели «Авангарду» (2:5).

    А после потери очков в поединке против «ястребов» подопечные Лаури Марьямяки взяли верх над «Сочи» (3:2) и «Торпедо» (4:1). После этого на «Хартвалл Арене» «джокеры» были разбиты «Магниткой» (1:5).

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    Три недавних матча финский клуб провел в гостях. На чужих аренах «Йокерит» проиграл «Динамо» Москва (1:5), победил «Куньлунь» (2:1) и оказался слабее СКА (2:3).

    «Северсталь»

    Череповецкий коллектив сыграл в 54 поединках регулярного сезона и заработал в них 60 очков. В таблице Западной конференции он находится на седьмой позиции.

    С 19 по 29 января «Северсталь» провела пять матчей в разъездах. Гостевое турне началось с поражения в дуэли с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

    Затем подопечные Андрея Разина разгромили «Автомобилист» (6:3), проиграли «Динамо» Минск (1:2) и СКА (1:4), а также одержали верх над «Динамо» Рига (3:2).

    В трех последних матчах «Северсталь» в Череповце победила «Локомотив» (4:2) и «Спартак» (5:2), а также крупно влетела «Динамо» Москва (2:5).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.44, а на победу «Северстали» — 3.52.

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    «Йокерит» и «Северсталь» все еще воюют за путевку в плей-офф. Между этими командами разница составляет 1 балл, но финский клуб провел на две игры меньше.

    Несмотря на неубедительные результаты, дома команда Лаури Марьямяки способна разделаться с гостями, которые и сами далеко не всегда выступают удачно. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с коэффициентом 1.93.

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