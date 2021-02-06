В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 6 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Ребята из Филадельфии имеют в активе 11 сыгранных матчей, в ходе которых они заработали 16 очков. В таблице Восточного дивизиона команда занимает вторую строчку.

Первые два матча с «Бостоном», прошедшие 22 и 24 января, закончились для «Филадельфии» поражениями в серии буллитов (4:4, 0:1) и в основное время (1:6).

После провальных игр против «Брюинз» подопечные Алена Виньо дважды хлопнули «Нью-Джерси» (3:5; 1:3). А затем «летчики» пару раз победили «Айлендерс» в дополнительное время (3:2; 4:3).

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Совсем недавно «Филадельфия» третий раз зарубилась с «Бостоном». Снова их встреча подарила много голов, однако в итоге «Флайерз» уступили в добавочном периоде (3:4).

«Бостон»

Команда из Бостона приняла участие в десяти матчах регулярного первенства и заработала в них 16 очков. Благодаря этому она возглавила Восточный дивизион.

Недавно у «Бостона» была серия без поражений из четырех матчей кряду, которая началась с побед над «Филадельфией» по буллитам (4:4, 0:1) и в течение часа игры (1:6).

Затем подопечные Брюса Кэссиди хлопнули «Питтсбург» в овертайме (3:2) и в основное время (4:1). А прервалась серия «Бис» поражением от «Вашингтон» в добавочном периоде (3:4).

В двух последних встречах «Бостон» одержал верх над «Вашингтоном» (5:3) и обыграл «Филадельфию» в дополнительное время (4:3).

Прогноз

Победа «Филадельфии» в предстоящем матче оценивается в 2.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Бостона» — 2.36.

Три очные встречи в этом сезоне «летчики» сдали «Бостону». Однако в каждой игре результативность была на высоком уровне. Минимум 6 шайб соперники забрасывали в во всех матчах.

Большое количество голов должно ждать нас и в четвертом поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.84.