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    НХЛ. «Тампа» разгромила «Детройт», «Филадельфия» проиграла «Бостону»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля

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    «Филадельфия» — «Бостон»
    «Филадельфия» — «Бостон»
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    «Тампа-Бэй» — «Детройт» 5:1

    «Тампа» одержала третью победу подряд, обыграв на своем льду «Детройт» со счетом 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

    В составе победителей отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. У гостей забил Энтони Манта.

    Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Хедман — 3 (Джонсон), 1:34 — 1:0. Чирелли — 2 (Киллорн, Шенн), 3:57 — 2:0. Макдона — 1 (Коулман, Гудроу), 4:54 — 3:0. Пойнт — 4 (Стэмкос, Палат), 27:25 — 4:0. Манта — 4 (Дьос), 29:49 — 4:1. Киллорн — 2 (Сергачев, Коулман), 31:32 — 5:1Вратари: Василевский — Грайсс (Пикар, 5:36)Штраф: 8-8Броски: 24 (8+8+8) — 16 (7+6+3)

    «Тампа» с 13 очками лидирует в Центральном дивизионе, «Детрой» с шестью баллами идет там последним.

    «Тампа-Бэй» — «Детройт»

    «Филадельфия» — «Бостон» 3:4 ОТ

    «Филадельфия» проиграли впервые за последние шесть матчей, уступив дома по итогам овертайма «Бостону» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1).

    В составе победителей Давид Пастрняк оформил хет-трик. Победная щайба на счету Патриса Бержерона.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
    Голы: Пастрняк — 3 (Макэвой, Бержерон), 0:12 — 0:1. Хэйс — 6 (Санхейм, Майерс), 35:29 — 1:1. Ворачек — 3 (Санхейм, Патрик), 41:03 — 2:1. Фэраби — 6 (Лотон, ван Римсдайк), 48:41 — 3:1. Пастрняк — 4 (бол., Бержерон, Ритчи), 52:05 — 3:2. Пастрняк — 5 (бол., Маршан, Бержерон), 59:45 — 3:3. Бержерон — 6 (бол., Пастрняк, Крейчи), 60:31 — 3:4Вратари: Харт — Раск (58:53 — 59:45)Штраф: 8-4Броски: 25 (8+11+6+0) — 35 (8+13+12+2)

    «Филадельфия» с 16 очками расположилась на втором месте в Восточной конференции, «Бостон» — первый там же (16 баллов).

    «Филадельфия» — «Бостон»
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