В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Коллектив из Колумбуса, штат Огайо, за десять матчей регулярного чемпионата получил 11 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает второе место.

Впервые в текущем сезоне «Коламбус» сыграл дома 22 января. Это были две встречи с «Тампой-Бэй», в ходе которых «мундиры» проиграли в овертайме (3:2), а затем победили в основное время (5:2).

В следующих матчах «Коламбус» зарубился с «Флоридой». Одна игра завершилась для команды Джона Тортореллы поражением по буллитам (3:3, 1:2). А во втором поединке «Блю Джекетс» были сильнее в послематчевых бросках (2:2, 1:0).

Все прогнозы на НХЛ

В двух недавних матчах «Коламбус» сразился с «Чикаго». Сперва «мундиры» одержали верх (2:1), а затем потерпели поражение (1:3).

«Даллас»

Техасский клуб успел принять участие только в шести играх регулярного сезона. Но за все это время он уже насобирал 9 очков и занял место в топ-4 Центрального дивизиона.

Этот чемпионат «Даллас» начал с сольного номера в поединке против «Нэшвилла» 23 января (7:0), после чего «звезды» еще раз хлопнули «хищников» (3:2).

Следующим соперником «шерифов» был «Детройт». Но и с «крылышками» команда Рика Боунесса не церемонилась. Сперва она разобралась с «Ред Уингз» в овертайме (2:1), а затем разнесла их в течение часа поединка (7:3).

Первые поражения «Даллас» пережил совсем недавно. В паре матчей с «Каролиной» техасский клуб был обыгран в основное время (1:4) и в серии буллитов (3:3, 1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Коламбуса» в предстоящем матче оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Далласа» — 2.66.

«Мундиры» находятся на втором месте во многом благодаря осечкам их соперников. Сам же «Коламбус» далек от идеальной формы и уже успел растранжирить достаточно очков.

Техасцы же с кадровыми потерями пропустили несколько матчей, но смогли выдать яркую стартовую серию и уступили только «Каролине».

В очном поединке на «Нэшнуайд Арене» гости догонят «Коламбус» в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Далласа» или ничья с коэффициентом 1.63.