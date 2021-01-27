В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 27 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Динамовцы сыграли в 49 матчах «регулярки». За все свои поединки москвичи получили 63 балла, благодаря чему они заняли четвертое место в Западной конференции.

Вот уже шесть матчей кряду «Динамо» играет у себя дома. В четырех встречах бело-голубые победили. В первом поединке в статусе хозяев в этом году столичный клуб взял верх над «Динамо» Минск (2:0).

Затем подопечные Владимира Крикунова обыграли «Витязь» (2:1) и «Торпедо» (5:3). Позже динамовцы потерпели поражение от «Сибири» по буллитам (3:3, 2:3).

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А после осечки в дуэли с клубом из Новосибирска «Динамо» Москва уступило «Барысу» (0:2). В недавней игре команда Крикунова разгромила «Динамо» Рига (5:2).

ЦСКА

Другие ребята из столицы давно лидируют в Западной конференции с большим отрывом от преследователей. В 49 играх они заработали 75 очков.

На чужом льду ЦСКА остался без набранных баллов 14 января. В тот день «армейцы» в Ярославле были разгромлены «Локомотивом» (0:3).

А после гостевой потери подопечные Игоря Никитина выдали отрезок из трех домашних побед кряду, который начался с армейского дерби, где «кони» хлопнули СКА (3:1).

Затем ЦСКА одержал верх над «Спартаком» (2:1) и «Амуром» (3:2). А в своем последнем матче команда Никитина оказалась слабее «Йокерита» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.04, а на победу ЦСКА — 2.20.

Между собой две столичные команды играют непредсказуемо. Однако часто соперникам требуется долгое время на раскачку.

В пяти последних очных матчах в КХЛ московские клубы ни разу не забрасывали больше 1 шайбы в стартовой двадцатиминутке. В игре, где у коллективов нет особой мотивации, подобный сценарий вновь может повториться. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода меньше 1.5 за 1.65.