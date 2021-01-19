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    Матч в Финляндии пройдет спокойно для хозяев?

    «Йокерит» — «Барыс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 19 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Барыс»
    Петер Регин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 19 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки сумел пробраться в пятерку лидеров Западной конференции. Теперь на его счету 53 балла, добытых в 43 встречах.

    Несмотря на такое турнирное положение, в 2021-м году «Йокерит» играет рвано и часто непредсказуем в своих результатах. В первой январской встрече «шуты» уступили ЦСКА в овертайме (4:5).

    А уже во второй игре команда Лаури Марьямяки разгромила «Сочи» (5:0). После погрома в «Большом» финны и сами крупно влетели «Спартаку» (1:4). Затем они победили «Автомобилист» (3:2).

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    Позже «Йокерит» уступил тому же «Авто» (0:2), а также влетел «Нефтехимику» в дополнительное время (2:3). Недавняя игра со «Спартаком» закончилась для «джокеров» победой (3:1).

    «Барыс»

    Казахстанский коллектив все еще находится на восьмой позиции в Восточной конференции. В 44 встречах регулярного чемпионата он набрал 51 балл.

    В начале 2021-го «Барысу» пришлось задержаться в Хабаровске на два матча с «Амуром». В первом поединке «барсы» победили по буллитам (4:4, 3:2), а во втором они уступили разгромно (1:5).

    После встреч с «Амуром» команда Юрия Михайлиса в Екатеринбурге разобралась с «Автомобилистом» (3:2), однако позже дома казахстанцы проиграли «Ак Барсу» (2:4).

    В следующем матче в родных стенах «Барыс» был разбит «Салаватом Юлаевым» (3:6), а 17 января ребята Михайлиса хлопнули «Амур» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» в предстоящем матче оценивается в 1.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Барыса» — 3.74.

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    В последнее время «Барыс» неплохо смотрится в гостевых матчах, но забивать много на чужих аренах казахстанцы не особо любят.

    Только в 5 встречах из 15 последних они забрасывали соперникам 3+ шайбы. Поэтому в игре с «Йокеритом» команде Михайлиса будет трудно претендовать на крупную победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» меньше 2 с коэффициентом 1.85.

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