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    Отомстят ли «дьяволы» «Бостону» за первое поражение?

    «Нью-Джерси» — «Бостон». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Бостон»
    Райан Мюррей в игре с «Бостоном»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 16 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    В первом своем матче нового сезона НХЛ команда из Ньюарка, штат Нью-Джерси, получила 1 балл. Поэтому она сейчас является пятой в Восточном дивизионе.

    В стартовой игре с «Бостоном» дело дошло до послематчевых бросков, где «Нью-Джерси» и не справился с противником (2:2, 0:1).

    В этой встрече было 10 удалений на двоих, а сами «дьяволы» спасли 1 балл, дважды отыгравшись по ходу поединка. Суммарно «Девс» нанесли 22 броска в створ, 9.09% из которых оказались результативными.

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    Минувший же сезон «Нью-Джерси» провалил. Команда из Ньюарка сыграла в 69 матчах «регулярки» и финишировала в таблице 14-й.

    «Бостон»

    Хоккейный клуб из Бостона, штат Массачусетс, в первой игре нового сезона НХЛ получил два балла, поэтому на данный момент он находится в топ-4 Восточного дивизиона.

    В дебютном матче с «Нью-Джерси» «Бостон» дважды выходил вперед. Однако соперники постоянно выравнивали положение, в результате чего «спицы» вынуждены были вытаскивать игру в серии буллитов (2:2, 1:0).

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    • В довольно скромном, но грубоватом матче команда Брюса Кэссиди нанесла 37 бросков, что на 15 больше, чем у «Девс». Реализовать «Бис» удалось всего 5.41% возможностей.

    Минувший сезон в регулярке «Бостон» закончил на первом месте в зачете «Востока», а в плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где без особого сопротивления сдала серию «Тампе» — 1:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Нью-Джерси» в этой игре оценивается в 3.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Бостона» — 2.02.

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    Как и в минувшем сезоне, «Нью-Джерси» и на старте этого мало бьет по воротам в играх с серьезными командами. Во втором поединке ситуация повторится.

    «Бостон» не позволит соперникам вновь показать себя во всей красе впереди и попытается решить исход встречи в основное время. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2.5 за 1.74.

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