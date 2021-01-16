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    «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч НХЛ 16 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сент-Луис»
    Андре Бураковски
    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Болл Арене» 16 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Января 2021 года
    Колорадо
  • НХЛ
    •  Колорадо 05:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.85
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    «Колорадо»

    В первой игре сезона команда из Денвера, штат Колорадо, осталась без набранных очков, поэтому в Западном дивизионе она временно является последней.

    В дебютном матче с «Сент-Луисом» «Колорадо» влетел крупно — 1:4. В этой игре хозяевам понадобилось менее 5 минут, чтобы выйти вперед, но в дальнейшем забивала только гостевая команда.

    В противостоянии с «Сент-Луисом» ребята Джареда Беднара реализовали всего 3.7% своих моментов (1 из 27 бросков в створ). В защите они справились с 87.5% угроз со стороны «Блюз».

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    Минувший сезон «Колорадо» закончил на второй позиции в Западной конференции, а в Кубке Стэнли «Эвс» дошли до четвертьфинала, где только в седьмом матче пропустили дальше «Даллас» — 4:5.

    «Сент-Луис»

    После первой игры в новом сезоне клуб из Сент-Луиса, штат Миссури, с двумя очками в копилке находится в верхней части таблицы Западного дивизиона вместе с «Вегасом», «Миннесотой» и «Сан-Хосе».

    Дебютный матч завершился для «Сент-Луиса» яркой гостевой победой (4:1), в которой «нотам» на раннем этапе пришлось отыгрываться. Но камбэк ребятам действительно удался.

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    • В противостоянии с «Колорадо» команда Крейга Беруби нашла возможности для 32 ударов в створ, а 12.5% из них в итоге стали результативными. Защита и вратарь «Сент-Луиса» отразили 96.3% опасностей со стороны «Эвс».

    Прошлый регулярный сезон «Сент-Луис» завершил в статусе лидера Западной конференции. А в плей-офф «ноты» добрались до 1/8, где в четырех матчах из шести не справились с «Ванкувером» — 2:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.60, а на победу «Сент-Луиса» — 2.97.

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    В первом матче хозяев подвела реализация, когда у гостей с этим все оказалось в порядке, что в итоге и стало причиной разгрома.

    В следующей встрече денверская команда сделает акцент на атаке, но и «Сент-Луис» не станет закрываться и сам попытается победить второй раз. От противостояния двух решительно настроенных клубов стоит ждать голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.81.

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