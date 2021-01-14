НХЛ. «Тампа» с победы начала защиту титула, «Филадельфия» разгромила «Питтсбург»

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 6:3
В НХЛ стартовал регулярный чемпионат матчем «Филадельфии» и «Питтсбурга», в котором победу праздновали хозяева со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1).
В составе победителей 4 (1+3) очка набрал нападающий Джоэль Фараби, первый гол с ноября 2019 года забросил форвард «Флайерз» Оскар Линдблом, который лечился от рака больше года.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел на льду 17 минут и заработал показатель полезности «-1».
Защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 23 минуты и не отметился результативными действиями.
«Торонто» — «Монреаль» — 5:4 ОТ
«Торонто» на своем льду обыграл «Монреаль» на старте сезона регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Вильям Нюландер — две шайбы и голевая передача. Джон Таварес забил гол и сделал две голевые передачи. Победная шайба на счету Моргана Райлли.
Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился голевой передачей. Эта встреча стала для него дебютной в НХЛ.
Российский нападающие «Мэйпл Лифс» Александр Барабанов и Илья Михеев результативными действиями не отметились.
«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 5:1
«Тампа-Бэй» обыграла «Чикаго» со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).
В составе победителей по голу забили Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. На счету защитника Михаила Сергачева результативная передача, голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска из 23.
Автором единственной заброшенной шайбы у «Чикаго» стал Дилан Строум. Российский защитник «Блэкхокс» Никита Задоров провел на льду около 19 минут и отметился одним броском по воротам.
«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:5
«Эдмонтон» на старте сезона проиграл «Ванкуверу» со счетом 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).
На шайбы Кайлера Ямамаото, Дарнелла Нерса и Адама Ларссона гости ответили дублем Брока Босера, а также точными бросками Бо Хорвата, Нильса Хегландера и Адама Годетта.
«Колорадо» — «Сент-Луис»
«Сент-Луис» в первом матче нового сезона разгромил «Колорадо» со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
Дубль в этом поединке оформил нападающий «блюзменов» Оскар Сундквист.