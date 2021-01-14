НХЛ. «Тампа» с победы начала защиту титула, «Филадельфия» разгромила «Питтсбург»

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 6:3

В НХЛ стартовал регулярный чемпионат матчем «Филадельфии» и «Питтсбурга», в котором победу праздновали хозяева со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1).

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал нападающий Джоэль Фараби, первый гол с ноября 2019 года забросил форвард «Флайерз» Оскар Линдблом, который лечился от рака больше года.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел на льду 17 минут и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Питтсбург» — 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Голы: Янковски — 1 (Танев, Маккэн), 5:12 — 0:1. ван Римсдайк — 1 (бол., Густафссон, Фэраби), 15:11 — 1:1. Патрик — 1 (бол., Густафссон, Фэраби), 19:52 — 2:1. Кросби — 1 (бол.), 23:39 — 2:2. Фэраби — 1 (Хэйс), 38:54 — 3:2. Танев — 1 (Янковски), 43:01 — 3:3. Раффль — 1 (Лотон, Обе-Кубель), 45:37 — 4:3. Конекны — 1 (Линдблум, Кутюрье), 52:14 — 5:3. Хэйс — 1 (Фэраби, Жиру), 52:34 — 6:3Вратари: Харт — ДжерриШтраф: 6-6Броски: 25 (10+6+9) — 34 (14+9+11)

Защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 23 минуты и не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» — «Питтсбург»

«Торонто» — «Монреаль» — 5:4 ОТ

«Торонто» на своем льду обыграл «Монреаль» на старте сезона регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Вильям Нюландер — две шайбы и голевая передача. Джон Таварес забил гол и сделал две голевые передачи. Победная шайба на счету Моргана Райлли.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился голевой передачей. Эта встреча стала для него дебютной в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) Голы: Сузуки — 1 (бол., Друэн, Питри), 12:49 — 0:1. Нюландер — 1 (Холл, Таварес), 15:56 — 1:1. Андерсон — 1 (Друэн, Питри), 19:36 — 1:2. Татар — 1 (бол., Романов, Уэбер), 27:20 — 1:3. Нюландер — 2 (бол., Спецца, Хаймэн), 38:00 — 2:3. Таварес — 1 (бол., Марнер, Андерсен), 39:21 — 3:3. Андерсон — 2, 41:03 — 3:4. Веси — 1 (Нюландер), 50:33 — 4:4. Райлли — 1 (Таварес, Мэттьюс), 63:24 — 5:4Вратари: Андерсен — ПрайсШтраф: 11-13Броски: 34 (7+14+9+4) — 32 (11+7+12+2)

Российский нападающие «Мэйпл Лифс» Александр Барабанов и Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Торонто» — «Монреаль»

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 5:1

«Тампа-Бэй» обыграла «Чикаго» со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

В составе победителей по голу забили Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. На счету защитника Михаила Сергачева результативная передача, голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска из 23.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Голы: Палат — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 10:39 — 1:0. Жозеф — 1 (Киллорн, Чирелли), 16:18 — 2:0. Чирелли — 1 (Чернак, Киллорн), 17:57 — 3:0. Стэмкос — 1 (бол., Пойнт, Хедман), 29:56 — 4:0. Пойнт — 1 (бол., Стэмкос, Сергачев), 46:45 — 5:0. Стром — 1 (Шоу, Боквист), 56:36 — 5:1Вратари: Василевский — СуббанШтраф: 6-8Броски: 33 (13+13+7) — 23 (8+8+7)

Автором единственной заброшенной шайбы у «Чикаго» стал Дилан Строум. Российский защитник «Блэкхокс» Никита Задоров провел на льду около 19 минут и отметился одним броском по воротам.

«Тампа-Бэй» — «Чикаго»

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:5

«Эдмонтон» на старте сезона проиграл «Ванкуверу» со счетом 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).

На шайбы Кайлера Ямамаото, Дарнелла Нерса и Адама Ларссона гости ответили дублем Брока Босера, а также точными бросками Бо Хорвата, Нильса Хегландера и Адама Годетта.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Голы: Хорват — 1 (Пирсон), 15:32 — 0:1. Ямамото — 1 (Драйзайтль), 25:39 — 1:1. Хегландер — 1 (Пирсон, Хорват), 37:19 — 1:2. Нерс — 1 (Кассиан, Бир), 40:10 — 2:2. Годетт — 1 (Руссель, Хэмоник), 41:53 — 2:3. Бозер — 1 (Хьюз), 43:44 — 2:4. Ларссон — 1 (Джонс, Кахун), 48:18 — 3:4. Бозер — 2 (Петтерссон, Хьюз), 53:46 — 3:5Вратари: Коскинен (57:06 — 58:11, 59:18) — ХолтбиШтраф: 4-8Броски: 31 (7+14+10) — 35 (8+17+10)

«Колорадо» — «Сент-Луис»

«Сент-Луис» в первом матче нового сезона разгромил «Колорадо» со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Дубль в этом поединке оформил нападающий «блюзменов» Оскар Сундквист.