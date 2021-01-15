«Детройт» — «Каролина». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Литтл Сизарс-арене» 15 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Минувший регулярный сезон команда из Детройта, штат Мичиган, провела ужасно. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась последней с 39 баллами, добытыми в 71 матче.

Кроме того, «Детройт» показал худшую атаку (145 заброшенных шайб) и кошмарные цифры в защите (267 пропущенных голов).

Под занавес регулярки «крылышки» пережили серию из шести поражений, которая закончилась домашним поединком с «Колорадо» (1:2).

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А в двух матчах из трех последних в сезоне команда Джеффа Блашилла обыграла «Чикаго» (2:1) и «Тампу» по буллитам (4:4, 2:1). В финальной встрече она уступила как раз «Каролине» (2:5).

«Каролина»

Регулярный сезон 2019/20 команда из города Роли, штат Северная Каролина, завершила на шестом месте в таблице Восточной конференции с 81 баллом на счету.

В матчах регулярки «Каролина» была одной из самых дисциплинированных в защите среди всех, кто вышел в плей-офф с «Востока». За 68 игр она пропустила 193 гола, что является третьим лучшим показателем в обороне.

Позже в раунде на вылет подопечные Рода Бриндамора встретились с «Рейнджерс». Без лишнего напряга «Кейнс» выиграли трижды (3:2; 4:1; 4:1) и прошли дальше — 3:0.

В следующем этапе Кубка Стэнли «Каролина» попала на «Бостон». Противостояние с этой командой дошло до пяти матчей, в четырех из которых «ураганы» уступили и потерпели поражение в серии — 1:4.

Прогноз и ставка

На победу «Детройта» в первой игре букмекеры предлагают поставить за 3.46, ничья оценивается в 4.72, а победа «Каролины» — в 1.90.

В трех матчах прошлого сезона «Кейнс» трижды были сильнее и обеспечивали себе перевес минимум в 2 шайбы (7:3; 2:0, 5:2).

На старте нового розыгрыша НХЛ гостям вполне по силам приземлить «крылышек» еще раз с солидным преимуществом. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с форой -1 за 2.04.