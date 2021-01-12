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    Возьмет ли «Салават Юлаев» очки в Новосибирске?

    «Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 12 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Салават Юлаев»
    Владимир Жарков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 12 января. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    Хоккейный клуб из Новосибирска в таблице Восточной конференции идет девятым. После 44 сыгранных матчей регулярки он имеет 42 балла на счету.

    Последняя победа «Сибири» в родных стенах была зафиксирована 24 декабря. Тогда «снеговики» одолели «Амур» в серии буллитов (3:3, 2:1).

    А затем была встреча как раз с «Салаватом Юлаевым», которой команда Николая Заварухина проиграла (1:3). В заключительной дуэли прошлого года сибиряки взяли верх над «Барысом» (3:1).

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    В первых январских матчах «Сибирь» потерпела поражения от «Нефтехимика» (0:3) и «Локомотива» (2:3). А 7 числа текущего месяца подопечные Заварухина разнесли «Куньлунь» (6:1).

    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда после 45 поединков регулярного первенства имеет 56 очков в копилке. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает третье место.

    Последний свой гостевой матч «Салават Юлаев» провел 26 декабря. И это была встреча с «Сибирью». На выезде уфимцы без особых проблем разобрались с соперниками (3:1).

    Затем команда Томи Ламсы четырежды сыграла у себя дома. В финальной встрече прошлого года «юлаевцы» взяли верх над «Металлургом» Мг (4:2). А 2021-й уфимцы встретили победой над «Авто» в овертайме (1:0).

    Первое поражение в январе «Салават Юлаев» потерпел 5 числа, когда не сумел сдержать «Авангард» в овертайме (5:6). А в последнем поединке команда Ламсы одержала верх в «зеленом дерби», разбив «Ак Барс» (7:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.96, ничья оценивается в 3.98, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.14.

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    В нынешнем розыгрыше КХЛ две эти команды сыграли между собой трижды. Все поединки остались за уфимцами. В каждом упомянутом матче «Сибирь» пропустила по 3 гола.

    Сейчас с общей формой у коллектива Ламсы тоже все в порядке. Поэтому гости могут без проблем затащить и четвертый поединок, что позволит надежнее закрепиться в топ-3 «Востока». Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.71.

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