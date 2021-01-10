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    Кто одержит победу в «армейском» дерби?

    СКА — ЦСКА. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
    Евгений Кетов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 10 января. Начало встречи — в 18:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Января 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 18:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    СКА

    В ходе 44 матчей регулярного первенства коллектив из Санкт-Петербурга заработал 59 очков. В турнирной таблице Западной конференции он пока находится на втором месте.

    Последние пять матчей СКА провел в разъездах. В гостевом турне питерцы выступили неудачно, потерпев четыре поражения.

    В первом таком поединке подопечные Валерия Брагина оказались слабее «Динамо» Москва в дополнительное время (1:2). Позже его команда смогла разгромить «Сочи» (1:4).

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    А после удачного выступления в «Большом» СКА проиграл «Йокериту» (1:2). В январских матчах питерцы уступили «Динамо» Минск в овертайме (3:4) и «Локомотиву» (1:4).

    ЦСКА

    Другой «армейский» коллектив принял участие в 42 матчах регулярного первенства. В этих играх столичный клуб заработал 65 баллов, благодаря чему уверенно закрепился на лидерской позиции на «Западе».

    Парочку финальных матчей прошлого года ЦСКА также провел на чужих аренах. В одном из этих поединков москвичи сразились со СКА в Питере и уступили хозяевам по буллитам (3:3, 1:3).

    После «армейского» дерби подопечные Игоря Никитина встретились с «Витязем» в Подольске, где проиграли с минимальной разницей (1:2).

    В начале этого месяца ЦСКА дома одержал верх над «Йокеритом» в овертайме (5:4), а затем проиграл «Автомобилисту» по буллитам (1:1, 0:1). В последнем матче «кони» снесли «Нефтехимик» (6:1).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью — 3.96, а на победу ЦСКА — 2.49.

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    Несмотря на все свои проблемы, связанные в большей степени с отсутствием достаточной мотивации, в «армейском» дерби два принципиальных соперника устроят зрелищную битву.

    Дома питерцам хотелось бы разбавить предыдущие гостевые неудачи убедительной игрой против ЦСКА. Для команды Брагина это будет дополнительным стимулом выложиться на максимум. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче за 1.88.

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