«Амур» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 10 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Платинум Арене» 10 января. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Команда из Хабаровска сыграла в 43 матчах регулярного первенства и заработала 34 балла. В таблице Восточной конференции она находится на десятом месте.

В конце прошлого года «Амур» четырежды выступил на чужих аренах. В гостевом турне «тигры» не победили ни разу. Сперва команда дважды влетела «Сибири». Проиграла она в основное время — 2:3 и по буллитам — 2:2, 1:2.

Затем в Нур-Султане подопечные Сергея Светлова были разгромлены «Барысом» (2:5). Еще одним крупным поражением завершился поединок с «Автомобилистом» (0:3).

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В 2021-м «Амур» дважды сыграл дома с «Барысом». Сперва хозяева на «Платинум Арене» уступили по буллитам (4:4, 2:3), а через пару дней они взяли реванш и разгромили казахстанцев (5:1).

«Куньлунь»

Коллектив из Китая сыграл на 2 матча меньше. За 41 встречу команда получила 27 очков. В таблице Восточной конференции она идет 11 и отстает от «Амура» на 7 пунктов.

Шесть поединков из семи последних «Куньлунь» провел в Мытищах. Но в этих матчах пекинцы потерпели четыре поражения. В одной из встреч команда влетела «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 1:2).

Затем подопечные Алексея Ковалева не справились с «Барысом» в дополнительное время (1:2). Далее было крупное поражение от «Авангарда» (1:5) и победа над «Трактором» (4:3).

А 30 декабря «драконы» в Балашихе хлопнули «Авангард» по буллитам (3:3, 2:1). В январских поединках «Куньлунь» крупно проиграл «Северстали» (2:4) и «Сибири» (1:6).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 1.74, на ничью они дают коэффициент 4.44, а на победу «Куньлуня» — 3.90.

Оба клуба проводят свои поединки результативно. Из-за плохой игры в защите в их ворота соперники кладут голы пачками.

Между собой команды также рубятся открыто. В шести последних матчах они забрасывали минимум 5 голов. В предстоящем поединке коллективы из низов Востока вновь сыграют весело. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.81.