«Динамо» Рига — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 7 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Арене Рига» 7 января. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Динамо» Минск.

«Динамо» Рига

Латвийский клуб в таблице Западной конференции идет последним. В 40 сыгранных матчах регулярки он заработал 21 очко.

С 9 по 28 декабря «Динамо» Рига проиграло шесть поединков кряду. Началась привычная серия с поражений в основное время от «Северстали» (2:4), СКА (1:4) и «Торпедо» (4:6).

Далее подопечные Петериса Скудры влетели «Сочи» в дополнительное время (5:6) и «Динамо» Минск в добавочном периоде (2:3). Позже была еще одна потеря в матче с «Торпедо» (2:3).

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Но затем «Динамо» Рига впервые в сезоне смогло победить в двух встречах кряду в основное время. Латвийцы были сильнее «Спартака» (5:2) и «Динамо» Москва (5:4).

«Динамо» Минск

Команде из Белоруссии удалось вернуться в пятерку лидеров Западной конференции. В 41 матче регулярного первенства она заработала 49 зачетных баллов.

В последних двух гостевых матчах «Динамо» Минск обошлось без побед. В одном из поединков на выезде «зубры» были разгромлены «Салаватом Юлаевым» (3:8).

А затем команда Крэйга Вудкрофта уступила «Металлургу» Мг (2:3). Далее белорусский коллектив четырежды сыграл в родных стенах. В первой встрече на своем льду клуб из Минска победил «Динамо» Рига в овертайме (3:2).

В следующем матче ребята Вудкрофта влетели «Нефтехимику» (4:5). А в 2021-м «Динамо» Минск в дополнительное время вытащило встречи с «Авангардом» (5:4) и СКА (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Рига в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Минск — 2.21.

Из-за не самой лучшей игры в обороне матчи с участием этих команд против разных соперников получаются результативными.

В 14 матчах «Динамо» Рига из 15 суммарный тотал был равен или превышал показатель в 5 заброшенных шайб. Минский клуб провел 10 таких игр из 13 недавних. В очном поединке голов в обе стороны также может прилететь достаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.66. 0