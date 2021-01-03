США U20 — Словакия U20. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 3 января 2021 года

В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США 3 января сыграет с командой Словакии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 06:30 мск. Прогноз на США U20 — Словакия U20.

США

Американская сборная в четырех матчах группового раунда насобирала 9 зачетных баллов, благодаря чему она возглавила турнирную таблицу своей группы.

Текущий розыгрыш Молодежного чемпионата мира США начали со встречи с Россией. В этой игре американцы несколько раз пытались догнать соперников, но все же потерпели поражение — 3:5.

За свои беды в первой встрече США отыгрались в дальнейшем. Под каток попали австрийцы. Этой сборной подопечные Нэйта Лимана забросили 11 шайб — 11:0.

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В другом поединке американцы раскатали Чехию — 7:0, а в битве за лидерство в группе США легко разобрались со Швецией — 4:0.

Словакия

Этой команде посчастливилось занять четвертое место в группе A, набрав 4 зачетных балла. На столько же очков словаки оторвались от последней Швейцарии.

Единственная победа на групповой стадии была добыта Словакией как раз в противостоянии со Швейцарией, где одной шайбы хватило для нужного результата — 1:0.

Во втором матче Словакия достойно смотрелась в битве с Канадой, но коллективу Роберта Петровицки не хватило сил, чтобы тягаться с фаворитами — 1:3.

Затем была игра с Германией, в которой Словакия уступила уже в дополнительное время (3:4). А в последнем поединке групповой стадии ребята Петровицки крупно влетели Финляндии (0:6).

Прогноз и ставка

На победу США в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.03, на ничью — 17.0, а на победу Словакии — 35.0.

Для Словакии выход из группы уже является большим достижением. Но в четвертьфинале им не повезло с соперником.

В предстоящем матче Штаты вновь сыграют результативно впереди и не оставят Словакии даже призрачных надежд на успех. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал США больше 5.5 за 1.77. 0