США U20 — Словакия U20. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 3 января 2021 года

США
Американская сборная в четырех матчах группового раунда насобирала 9 зачетных баллов, благодаря чему она возглавила турнирную таблицу своей группы.
Текущий розыгрыш Молодежного чемпионата мира США начали со встречи с Россией. В этой игре американцы несколько раз пытались догнать соперников, но все же потерпели поражение — 3:5.
За свои беды в первой встрече США отыгрались в дальнейшем. Под каток попали австрийцы. Этой сборной подопечные Нэйта Лимана забросили 11 шайб — 11:0.
В другом поединке американцы раскатали Чехию — 7:0, а в битве за лидерство в группе США легко разобрались со Швецией — 4:0.
Словакия
Этой команде посчастливилось занять четвертое место в группе A, набрав 4 зачетных балла. На столько же очков словаки оторвались от последней Швейцарии.
Единственная победа на групповой стадии была добыта Словакией как раз в противостоянии со Швейцарией, где одной шайбы хватило для нужного результата — 1:0.
Во втором матче Словакия достойно смотрелась в битве с Канадой, но коллективу Роберта Петровицки не хватило сил, чтобы тягаться с фаворитами — 1:3.
Затем была игра с Германией, в которой Словакия уступила уже в дополнительное время (3:4). А в последнем поединке групповой стадии ребята Петровицки крупно влетели Финляндии (0:6).
Прогноз и ставка
На победу США в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.03, на ничью — 17.0, а на победу Словакии — 35.0.
Для Словакии выход из группы уже является большим достижением. Но в четвертьфинале им не повезло с соперником.
В предстоящем матче Штаты вновь сыграют результативно впереди и не оставят Словакии даже призрачных надежд на успех. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал США больше 5.5 за 1.77. 0