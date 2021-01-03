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    Сколько заброшенных шайб подарит встреча в Ярославле?

    «Локомотив» — «Витязь». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Витязь»
    Рушан Рафиков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «Арене-2000» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Коллектив из Ярославля в Западной конференции находится сейчас на четвертом месте. В 39 играх регулярного первенства команда смогла набрать 53 балла.

    Незадолго до перерыва на матчи сборных «Локомотив» провел четыре встречи в разъездах. В этих поединках ярославцы влетели «Барысу» (1:3), обыграли «Сибирь» в овертайме (4:3) и «Амур» в основное время (4:3), а также уступили ЦСКА (2:3).

    После Евротура подопечные Андрея Скабелки сумели выбить два из двух в Ярославле. На «Арене-2000» «железнодорожники» хлопнули «Северсталь» (2:1) и раскатали «Сочи» (6:3).

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    А две заключительные встречи 2020-го года «Локомотив» провел на чужих аренах. Сперва в городе Хельсинки команда уступила «Йокериту» в овертайме (3:4), а затем в Нижнем Новгороде она влетела «Торпедо» (5:6).

    «Витязь»

    Приняв участие в 40 матчах регулярки, команда из Подольска расположилась на девятом месте в таблице Западной конференции с 41 зачетным баллом.

    В пяти недавних встречах «Витязь» сумел победить трижды. В упомянутых матчах «богатыри» в родных стенах одержали верх над «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (2:1).

    После двух поединков дома подопечные Михаила Кравеца отправились в гости в Москву, где они сразились со «Спартаком». В результативной рубке с красно-белыми «витязи» были слабее (3:5).

    В заключительных играх минувшего года «Витязю» посчастливилось сыграть в Подольске. В этих матчах «богатыри» победили ЦСКА (2:1) и крупно влетели «Динамо» Москва (1:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» в этой встрече оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Витязя» — 4.82.

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    В Ярославле зрители увидят поединок клубов, которые между собой играют открыто и забивают друг другу много.

    В десяти очных дуэлях эти соперники превышали тотал в 4 шайбы. На данном этапе регулярки два мотивированных клуба вновь зарубятся и завершат поединок высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.69. 0

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