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    Добудут ли канадцы четвертую победу на групповом этапе?

    Канада U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 1 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на Канада U20 — Финляндия U20
    Дилан Козенс
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады 1 января сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Канада U20 — Финляндия U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа A 01 Января 2021 года
    Канада U20
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    Канада

    Приняв участие в трех матчах, канадцы добыли максимум очков — 9. В турнирной таблице группы A эта сборная лидирует, опережая будущего соперника по дополнительным показателям.

    Начала МЧМ Канада с противостояния с Германией. В этой встрече подопечные Андре Туриньи не церемонились с аутсайдерами и накидали в их сетку 16 шайб — 16:2.

    Во втором поединке «кленовые» были чуть спокойнее. В игре со Словакией канадцам оказалось не очень легко вскрывать защиту соперников, но все же на классе «листочки» взяли верх — 3:1.

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    Соперником Канады в третьем матче была Швейцария. В текущем турнире у швейцарцев все плохо и в атаке, и в защите, поэтому ребята Андре Туриньи катком прошлись по ослабленным противникам — 10:0.

    Финляндия

    В своих трех матчах чемпионата мира среди молодежных команд финская сборная также заработала 9 баллов. В группе A она идет второй и уступает по второстепенным показателям Канаде.

    Первая победа на МЧМ была добыта Финляндией 26 декабря. Тогда подопечные Антти Пеннанена не без проблем разобрались с Германией (5:3).

    Затем финны встретились со Швейцарией и даже придумали себе небольшие проблемы, пропустив первыми. Но затем «львята» сотворили камбэк и выиграли с уверенной разницей — 4:1.

    Самую же крупную победу на групповой стадии Финляндия одержала в противостоянии со Словакией, забив оппонентам шесть безответных голов — 6:0.

    Прогноз и ставка

    На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 6.20, а на победу Финляндии — 6.30.

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    Несмотря на мощные показатели в таблице, финны ни разу не встретились с реально большой командой. Ребята Пеннанена добывали очки там, где они обязаны были это делать.

    А вот в поединке с одним из фаворитов турнира «львы» могут дрогнуть. Наши прогноз и ставка — победа Канады с форой -1 за 1.65. 0

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    Канада U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 1 января 2021 года. Прогноз на Канада U20 — Финляндия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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