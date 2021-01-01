Канада U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 1 января 2021 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады 1 января сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Канада U20 — Финляндия U20.

Канада

Приняв участие в трех матчах, канадцы добыли максимум очков — 9. В турнирной таблице группы A эта сборная лидирует, опережая будущего соперника по дополнительным показателям.

Начала МЧМ Канада с противостояния с Германией. В этой встрече подопечные Андре Туриньи не церемонились с аутсайдерами и накидали в их сетку 16 шайб — 16:2.

Во втором поединке «кленовые» были чуть спокойнее. В игре со Словакией канадцам оказалось не очень легко вскрывать защиту соперников, но все же на классе «листочки» взяли верх — 3:1.

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Соперником Канады в третьем матче была Швейцария. В текущем турнире у швейцарцев все плохо и в атаке, и в защите, поэтому ребята Андре Туриньи катком прошлись по ослабленным противникам — 10:0.

Финляндия

В своих трех матчах чемпионата мира среди молодежных команд финская сборная также заработала 9 баллов. В группе A она идет второй и уступает по второстепенным показателям Канаде.

Первая победа на МЧМ была добыта Финляндией 26 декабря. Тогда подопечные Антти Пеннанена не без проблем разобрались с Германией (5:3).

Затем финны встретились со Швейцарией и даже придумали себе небольшие проблемы, пропустив первыми. Но затем «львята» сотворили камбэк и выиграли с уверенной разницей — 4:1.

Самую же крупную победу на групповой стадии Финляндия одержала в противостоянии со Словакией, забив оппонентам шесть безответных голов — 6:0.

Прогноз и ставка

На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 6.20, а на победу Финляндии — 6.30.

Несмотря на мощные показатели в таблице, финны ни разу не встретились с реально большой командой. Ребята Пеннанена добывали очки там, где они обязаны были это делать.

А вот в поединке с одним из фаворитов турнира «львы» могут дрогнуть. Наши прогноз и ставка — победа Канады с форой -1 за 1.65. 0