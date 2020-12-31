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    Сколько шайб Чехия забьет в решающем матче?

    Чехия U20 — Австрия U20. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз и ставки на Чехия U20 — Австрия U20
    Филип Прикрыл
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Чехии 31 декабря сыграет с командой Австрии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Чехия U20 — Австрия U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа B 31 Декабря 2020 года
    Чехия U20
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    •  Чехия U20 22:00 Австрия U20 Австрия U20
  • МЧМ-2021. Группа B
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    Чехия

    Приняв участие в трех поединках МЧМ, команда Чехии сумела набрать 3 очка, благодаря чему в турнирной таблице группы В она находится на четвертом месте, опережая грядущего соперника на 3 пункта.

    Текущий розыгрыш чемпионата мира Чехия начала с потери. В противостоянии со Швецией «львы» повели в счете, но этим они только разозлили оппонентов, которые вколотили в ответ 7 шайб, а чехи остались ни с чем (1:7).

    Три балла команда Карела Млейнека заработала во втором матче. Это был поединок против России, где Чехия изначально считалась аутсайдером. Несмотря на котировки, «львы» смогли сотворить сенсацию — 2:0.

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    А в последнем на данный момент матче Чехия опять проиграла крупно. Во встрече с США эта команда нанесла всего 22 броска в створ, а сама отразила 78.13% угроз (25 из 32), из-за чего уступила со счетом — 0:7.

    Австрия

    Как и Чехия, австрийская команда также успела сыграть в трех матчах группового раунда. Но ни в одном из поединков слабенькая сборная не набрала ни единого балла, из-за чего она идет последней в таблице.

    Весь ужас чемпионата мира «молодежка» Австрии пережила уже на старте. В игре с США «орлят» хватило всего на 10 ударов, когда соперники настреляли в 7 раз больше, из-за чего австрийцы влетели разгромно (0:11).

    Неудачи Австрии продолжились и в поединке со Швецией. Да, в той игре команда Роже Бадера пропустила гораздо меньше, но и сама она всего лишь шесть раз пробила в створ. Матч закончился сухим поражением — 0:4.

    В последнем своем поединке Австрия сошлась с Россией и даже смогла забить во втором периоде. Но до этого «орлята» пропустили 4 шайбы, а в третьей двадцатиминутке получили еще 3. Итоговый счет — 1:7.

    Прогноз и ставка

    Победа Чехии в предстоящем матче оценивается в 1.01, на ничью букмекеры предлагают поставить за 25.0, а на победу Австрии — за 48.0

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    Трудно представить, что чехи пролетят мимо плей-офф. Их грядущий соперник имеет ужасную разницу голов, да и победить горе-команда не сможет.

    Чехи добудут очки в решающей встрече, но из-за бедной реализации (3 гола в 3 матчах) они не продемонстрируют сверхрезультативность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии меньше 6.5 за 1.70. 0

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    Чехия U20 — Австрия U20. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2020 года. Прогноз на Чехия U20 — Австрия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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