Австрия U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Австрии 29 декабря сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Австрия U20 — Швеция U20.

Австрия

На данный момент эта команда идет последней в группе B с нулем очков. От четырех других коллективов сборная отстала на 3 пункта.

Первая игра на МЧМ превратилась для Австрии в катастрофу. В противостоянии с США подопечные Роже Бадера пропустили в свою сетку 11 шайб, а сами ничем толковым не ответили — 0:11.

В игре со Штатами «орлы» нанесли всего 10 ударов в створ ворот соперников, когда в их сторону прилетело 73 броска. С 62 угрозами австрийцы справились (84.94%).

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Перед попаданием на МЧМ Австрия провела пять матчей в квалификации. Добыв 4 победы, она заняла первое место с 12 очками и опередила своих конкурентов на 1 балл.

Швеция

Шведская сборная также успела сыграть только в одном матче. Но в том поединке команда заработала 3 очка, поэтому в группе B она лидирует, опережая преследователей по лучшим дополнительным показателям.

Те самые показатели «три короны» обеспечили себе в противостоянии с Чехией. В упомянутом поединке Швеция пропустила первой, но затем смогла не просто отыграться, но и настрелять соперникам полную сетку.

В итоге матч коллектив Йоэля Роннмарка выиграл с крупным счетом — 7:1. В створ ворот Чехии Швеция нанесла 41 бросок, 17.07% которых превратились в голы. Сами шведы отразили 96% угроз оппонентов.

В минувшем розыгрыше МЧМ Швеция завоевала бронзу. В игре за третье место «три короны» сотворили камбэк в дуэли с Финляндией (3:2).

Прогноз и ставка

Победа Австрии в предстоящем матче оценивается в 48.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 25.0, а на победу Швеции — 1.01.

От слабенькой команды Австрии чудес никто не ждет. В игре со шведами она закроется и постарается пропустить меньше, чем в поединке с США.

Ребята Йоэля Роннмарка обеспечат себе лидерство с комфортным преимуществом, но не будут вколачивать соперникам десяток голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Швеции меньше 8.5 с коэффициентом 1.65. 0