США U20 — Австрия U20. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США 27 декабря сыграет с командой Австрии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на США U20 — Австрия U20.

США

После первой игры американская команда осталась без набранных баллов. На данный момент она находится на последней строчке в группе B.

Дебютный матч МЧМ-21 сборная США провела с Россией. После равенства в первом периоде Штаты подвела не самая лучшая игра в обороне во второй двадцатиминутке.

Пропустив трешку во втором периоде, команда Нэйта Лимана попыталась отыграться и даже смогла реализовать большинство. Но в итоге в пустые ворота США влетела еще одна шайба и сборная осталась ни с чем (3:5).

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В минувшем розыгрыше МЧМ американская сборная смогла выйти из группы со второго места. А в четвертьфинале она сыграла с Финляндией и потерпела поражение (0:1).

Австрия

Австрийцы еще ни разу не вышли на лед в текущем турнире, поэтому пока они не имеют на своем счету очков и формально идут четвертыми в группе.

До старта МЧМ сборная Австрии проделала долгий путь, в котором она и заработала путевку на это соревнование. В квалификации «молодые орлы» сыграли в пяти встречах и заработали 12 очков.

В своей группе австрийцы заняли первое место. Дебютный поединок во втором дивизионе Австрия проиграла Белоруссии (3:4). Но в следующих матчах команда только побеждала.

В четырех других встречах турнира сборная Австрии разгромила Норвегию (5:2) и Данию (4:2), одержала верх над Латвией (2:1) и раскатала Словению (4:1).

Прогноз и ставка

Победа США в этой встрече оценивается в 1.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 30.0, а на победу Австрии — 53.0.

Поражение на старте могло только обозлить США. Разумеется, в игре с Австрией команда Лимана не будет транжирить очки.

Кроме того, грядущий матч обещает быть результативным. Не исключено, что Штаты завершат поединок разгромной победой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 8.5 с коэффициентом 1.61. 0