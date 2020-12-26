«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Салават Юлаев».

«Сибирь»

Команда, представляющая Новосибирск, сыграла в 39 матчах регулярки КХЛ, в которых она набрала 38 очков. В турнирной таблице Восточной конференции сибиряки идут девятыми.

В начале декабря «Сибирь» сыграла удачно в двух домашних матчах. В одном из поединков «снеговики» прихлопнули «Спартак» (2:0), а в другом они взяли верх над «Сочи» в дополнительное время (2:1).

После этих матчей «Сибирь» сбавила обороты и выдала отрезок из четырех встреч без побед. В его начале команда Николая Заварухина на своем льду уступила «Локомотиву» в овертайме (3:4) и «Витязю» (1:2).

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В двух следующих играх «Сибирь» влетела «Трактору» в Челябинске (0:2) и «Салавату Юлаеву» в Уфе (1:3). А выпутаться из невезучей полосы «снеговикам» удалось благодаря победам над «Амуром» в основное время (3:2) и по буллитам (2:2, 2:1).

«Салават Юлаев»

Уфимский клуб провел уже 40 матчей в регулярке, в ходе которых он получил 47 зачетных баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает пятое место.

Начало этого месяца выдалось для «Салавата Юлаева» не самым приятным. В четырех матчах кряду «юлаевцы» проиграли в основное время. Три встречи прошли в родных стенах.

Но стартовал данный отрезок в Финляндии. На «Хартвалл Арене» гости влетели «Йокериту» (1:3). Затем дома уфимцы потерпели поражения от «Динамо» Москва (0:3), «Металлурга» Мг (1:3) и снова от «Йокерита» (0:3).

Выпутаться из неприятностей команде Томи Ламсы помогла победа над «Сибирью» 13 декабря (3:1). Далее «Салават Юлаев» разнес «Динамо» Минск (8:3), после чего уфимцы проиграли «Автомобилисту» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.04, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.34.

Сейчас коллектив из Новосибирска далек от идеальной формы. В четырех матчах из восьми последних «снеговики» проиграли. И только в трех поединках они забили 3 шайбы.

В других встречах команда Заварухина играла не так результативно. Поэтому соперники из Уфы постараются внимательно сыграть в защите и не пропустят от хозяев много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2.5 за 1.75. 0