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    Продлит ли «Ак Барс» свою победную серию?

    «Спартак» — «Ак Барс». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ак Барс»
    Кристиан Хенкель
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Команда, представляющая столицу, в 36 встречах регулярного первенства смогла насобирать 40 очков, благодаря чему в турнирной таблице Запада она находится на седьмой позиции.

    В последнем осеннем поединке «Спартак» в Нур-Султане потерпел поражение от «Барыса» (1:2). А в начале декабря красно-белые уступили «Сибири» (0:2) и были разгромлены «Амуром» (2:6).

    После трех неудач кряду подопечные Олега Знарка смогли в родных стенах обыграть «Йокерит» в дополнительное время (3:2). А еще через пару дней «гладиаторы» одержали верх над «Нефтехимиком» (4:2).

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    Затем «Спартак» в очередной гостевой встрече оказался слабее «Северстали» (3:4). А в своем последнем поединке перед Евротуром красно-белые обыграли «Сочи» (4:3).

    «Ак Барс»

    Коллектив из Казани уже успел провести 39 матчей в регулярке. В ходе всех этих поединков «барсы» заработали 60 очков, благодаря чему уверенно возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.

    Последнее поражение «Ак Барс» потерпел в первой декабрьской встрече. В «Балашихе» гости всухую уступили «Авангарду» (0:3). После этого казанцы сыграли в шести матчах, победив в каждом.

    Крутая серия «Ак Барса» началась с разгрома «Нефтехимика» в Нижнекамске (6:1). А затем на «Татнефть-Арене» эта команда всухую обыграла «Автомобилист» (2:0) и «Металлург» Мг (3:0).

    Далее подопечные Дмитрия Квартальнова разнесли «Динамо» Минск (7:2). А в двух последних матчах «Ак Барс» дважды сразился с «Йокеритом». Оба раза казанцы обыграли «шутов» с одинаковым счетом — 4:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.48, ничья оценивается в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 1.89.

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    В последних четырех домашних матчах «Спартак» никому не проигрывал. Но в грядущем поединке их соперником будет лучший клуб Востока.

    В гостях команда Квартальнова предпочтет действовать первым номером и не позволит нестабильным москвичам обломать их выигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» с форой -1 за 2.21. 0

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