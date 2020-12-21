«Торпедо» — «Барыс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Барыс». Матч пройдет в «Нагорном» 21 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Барыс».

«Торпедо»

Команда, которая базируется в Нижнем Новгороде, сыграла в 37 поединках регулярного первенства и заработала 40 баллов. На данный момент она расположена на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

В начале этого месяца «Торпедо» выдало неплохой отрезок из трех матчей без поражений. Стартовал он с победы над «Трактором» в «Нагорном» (2:0). Затем в Подольске «автозаводцы» одолели «Витязь» (3:2).

Проблемным для коллектива Дэвида Немировского оказался поединок с «Куньлунем». В «Мытищах» нижегорожцы вынуждены были биться за победу в дополнительное время. В итоге гости добыли желаемый результат (5:4).

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В следующем матче «Торпедо» уступило ЦСКА (1:2), после чего «автозаводцы» одержали верх над «Барысом» (3:2). В двух последних играх команда Немировского крупно влетела «Северстали» (0:3) и прихлопнула «Динамо» Рига (6:4).

«Барыс»

Казахстанская команда из Нур-Султана в турнирной таблице Восточной конференции занимает восьмую позицию. В 33 поединках регулярного первенства она добыла 37 зачетных баллов.

В конце прошлого месяца «Барыс» на своем льду одержал верх над «Спартаком» (2:1). С этой встречи началась серия из четырех домашних побед. В трех матчах «барсы» были сильнее в основное время.

После дуэли со «Спартаком» подопечные Юрия Михайлиса обыграли «Сочи» (2:0), «Локомотив» (3:1) и «Витязь» по буллитам (2:2, 1:0). А прервался данный отрезок 11 декабря. Тогда казахстанцы уступили «Торпедо» (2:3).

Но уже в следующем поединке «Барыс» добыл победу. В Челябинске гости прихлопнули «Трактор» (4:2). В недавней игре команда Михайлиса одолела «Куньлунь» в дополнительное время (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.14, а на победу «Барыса» — 2.92.

В предстоящем матче между собой сыграют соседи по таблице Восточной конференции. Обеим командам не помешают очки, которые были бы заработаны в очной дуэли.

Однако ни в одном из последних шести поединков коллективы не забивали больше 5 голов. Не стоит ожидать сверхрезультативности и в грядущей игре. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.65. 0