ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству Россия — ЧехияПобеда без феерии. Сборная России выдержала чешский ураган «Барселона»Примера. «Атлетико» обыграл «Эльче», «Барса» потеряла очки на «Камп Ноу»
  • 01:30
    • «Лион» обыграл «Ниццу» и возглавил Лигу 1
  • 00:41
    • «Ювентус» разгромил «Парму», Роналду забил два мяча
  • 22:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Байера» и возглавила таблицу Бундеслиги
  • 22:24
    • «Эвертон» продлил неудачную серию «Арсенала»
  • 21:03
    • В «Сочи» отреагировали на возможное возвращение Кокорина
  • 20:22
    • Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб
  • 20:13
    • «Барселона» не сумела выиграть у «Валенсии»
    Все новости спорта

    В Нижнем Новгороде ждать открытой игры?

    «Торпедо» — «Барыс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Барыс»
    Никита Михайлис
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Барыс». Матч пройдет в «Нагорном» 21 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Барыс».
    ×
    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Команда, которая базируется в Нижнем Новгороде, сыграла в 37 поединках регулярного первенства и заработала 40 баллов. На данный момент она расположена на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

    В начале этого месяца «Торпедо» выдало неплохой отрезок из трех матчей без поражений. Стартовал он с победы над «Трактором» в «Нагорном» (2:0). Затем в Подольске «автозаводцы» одолели «Витязь» (3:2).

    Проблемным для коллектива Дэвида Немировского оказался поединок с «Куньлунем». В «Мытищах» нижегорожцы вынуждены были биться за победу в дополнительное время. В итоге гости добыли желаемый результат (5:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    В следующем матче «Торпедо» уступило ЦСКА (1:2), после чего «автозаводцы» одержали верх над «Барысом» (3:2). В двух последних играх команда Немировского крупно влетела «Северстали» (0:3) и прихлопнула «Динамо» Рига (6:4).

    «Барыс»

    Казахстанская команда из Нур-Султана в турнирной таблице Восточной конференции занимает восьмую позицию. В 33 поединках регулярного первенства она добыла 37 зачетных баллов.

    В конце прошлого месяца «Барыс» на своем льду одержал верх над «Спартаком» (2:1). С этой встречи началась серия из четырех домашних побед. В трех матчах «барсы» были сильнее в основное время.

  • Победа без феерии. Сборная России выдержала чешский ураган
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над Чехией на Кубке Первого канала
  • Вчера

    • После дуэли со «Спартаком» подопечные Юрия Михайлиса обыграли «Сочи» (2:0), «Локомотив» (3:1) и «Витязь» по буллитам (2:2, 1:0). А прервался данный отрезок 11 декабря. Тогда казахстанцы уступили «Торпедо» (2:3).

    Но уже в следующем поединке «Барыс» добыл победу. В Челябинске гости прихлопнули «Трактор» (4:2). В недавней игре команда Михайлиса одолела «Куньлунь» в дополнительное время (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.14, а на победу «Барыса» — 2.92.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    В предстоящем матче между собой сыграют соседи по таблице Восточной конференции. Обеим командам не помешают очки, которые были бы заработаны в очной дуэли.

    Однако ни в одном из последних шести поединков коллективы не забивали больше 5 голов. Не стоит ожидать сверхрезультативности и в грядущей игре. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.65. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Брест — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ден Хааг — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кальяри — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Интер — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дижон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Неймар сыграет против «Барселоны»
  • Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии
    • 21:59 14/12/2020
    «Торпедо» — «Барыс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры