«Куньлунь» — «Авангард». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 21 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Авангард».

«Куньлунь»

Команда, представляющая Китай, теперь идет предпоследней в турнирной таблице Восточной конференции, опережая «Нефтехимик» на 3 очка. В 36 играх пекинцы набрали 23 балла.

В декабре «Куньлунь» принял участие в шести встречах. В двух «драконы» смогли победить, а в четырех проигранных матчах итоговый исход решался после часа поединка.

В самом начале месяца подопечные Алексея Ковалева уступили ЦСКА в дополнительное время (2:3), после чего китайский клуб проиграл «Торпедо» в овертайме (4:5).

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А затем «Куньлунь» сумел победить «Нефтехимик» (5:4) и «Сочи» (4:3). Удачный отрезок «драконов» был прерван поражением от «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 1:2). В последнем матче пекинцы уступили «Барысу» в добавочном периоде (1:2).

«Авангард»

Хоккейный клуб, представляющий Омск, успел выйти на лед 35 раз. Во всех своих матчах регулярки он заработал 49 очков, благодаря чему закрепился на втором месте в таблице Востока.

С 17 ноября по 1 декабря «Авангард» провел отличную серию из шести побед кряду. Закончилась она разгромом «Ак Барса» на арене «Балашиха» (3:0).

После поединка с казанским клубом подопечные Боба Хартли приняли участие еще в четырех встречах. В одном из них «ястребы» уступили «Северстали» в послематчевых бросках (1:1, 1:2).

Затем «Авангард» сумел обыграть «Автомобилист» (3:1). В двух последних играх коллектив Боба Хартли остался без очков. В этих матчах «ястребы» оказались слабее ЦСКА (1:4) и «Витязя» (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Куньлуня» в этой встрече оценивается в 5.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Авангарда» — 1.44.

В своих последних играх омичи выглядели неубедительно, но после паузы на Евротур у них будет хорошая возможность улучшить результаты.

Несмотря на свои локальные успехи, клуб из Пекина не сможет тягаться на равных с «ястребами». Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой -1.5 за 1.73. 0