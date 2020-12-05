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    Окажется ли поединок в Челябинске результативным?

    «Трактор» — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — СКА
    Вячеслав Основин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Трактор Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 05 Декабря 2020 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 15:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.18
  • Ставка!
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    «Трактор»

    В 33 поединка регулярного первенства команда, представляющая в КХЛ Челябинск, заработала 44 очка. Благодаря этому она и находится в тройке лидеров рейтинга Востока.

    С 10 по 18 ноября «Трактор» оказался непобедим в течение пяти матчей кряду. Последним соперником в упомянутой серии был СКА. В Санкт-Петербурге гости из Челябинска минимально обыграли «армейцев» (1:0).

    После встречи в Питере «танкисты» в родных стенах крупно уступили «Динамо» Москва (2:5), а затем подопечные Анвара Гатиятулина победили «Автомобилист» в дополнительное время (4:3).

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    В двух следующих встречах «Трактор» в Нижнекамске проиграл «Нефтехимику» (3:5) и оказался слабее «Торпедо» в Нижнем Новгороде (0:2). В последнем поединке челябинцы взяли верх над «Динамо» Рига (4:3).

    СКА

    В своих 33 играх регулярного сезона представители Санкт-Петербурга также заработали 44 очка. В турнирной таблице Западной конференции эта команда находится на втором месте.

    После домашнего поражения от «Трактора» (0:1) СКА успел принять участие еще в шести встречах. В двух из них питерцы также потеряли очки. А с 22 по 28 ноября «армейцы» четырежды победили.

    На своем льду СКА одержал верх над «Амуром» (5:3) и «Барысом» (4:3), после чего в Череповце была победа над «Северсталью» (3:2). А на «Уфа-Арене» гости обыграли «Салават Юлаев» по буллитам (2:2, 2:1).

    Беспроигрышная серия команды Валерия Брагина прервалась 30 ноября в «Ледовом дворце». В тот день хозяева уступили «Йокериту» в послематчевых бросках (1:1, 2:4). А в последней игре СКА был слабее «Магнитки» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» в предстоящем матче оценивается в 2.77, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.04, а на победу СКА — за 2.23.

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    Личные встречи этих команд частенько заканчиваются скромно. В последних пяти поединках только раз все завершилось голевой перестрелкой, а в остальных четырех суммарный тотал не превышал 4 гола.

    В грядущей встрече команды не будут решать важных турнирных задач, потому высокой результативности может и не быть. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.61. 0

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    «Трактор» — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Трактор» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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