«Трактор» — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Трактор Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — СКА.

«Трактор»

В 33 поединка регулярного первенства команда, представляющая в КХЛ Челябинск, заработала 44 очка. Благодаря этому она и находится в тройке лидеров рейтинга Востока.

С 10 по 18 ноября «Трактор» оказался непобедим в течение пяти матчей кряду. Последним соперником в упомянутой серии был СКА. В Санкт-Петербурге гости из Челябинска минимально обыграли «армейцев» (1:0).

После встречи в Питере «танкисты» в родных стенах крупно уступили «Динамо» Москва (2:5), а затем подопечные Анвара Гатиятулина победили «Автомобилист» в дополнительное время (4:3).

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В двух следующих встречах «Трактор» в Нижнекамске проиграл «Нефтехимику» (3:5) и оказался слабее «Торпедо» в Нижнем Новгороде (0:2). В последнем поединке челябинцы взяли верх над «Динамо» Рига (4:3).

СКА

В своих 33 играх регулярного сезона представители Санкт-Петербурга также заработали 44 очка. В турнирной таблице Западной конференции эта команда находится на втором месте.

После домашнего поражения от «Трактора» (0:1) СКА успел принять участие еще в шести встречах. В двух из них питерцы также потеряли очки. А с 22 по 28 ноября «армейцы» четырежды победили.

На своем льду СКА одержал верх над «Амуром» (5:3) и «Барысом» (4:3), после чего в Череповце была победа над «Северсталью» (3:2). А на «Уфа-Арене» гости обыграли «Салават Юлаев» по буллитам (2:2, 2:1).

Беспроигрышная серия команды Валерия Брагина прервалась 30 ноября в «Ледовом дворце». В тот день хозяева уступили «Йокериту» в послематчевых бросках (1:1, 2:4). А в последней игре СКА был слабее «Магнитки» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» в предстоящем матче оценивается в 2.77, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.04, а на победу СКА — за 2.23.

Личные встречи этих команд частенько заканчиваются скромно. В последних пяти поединках только раз все завершилось голевой перестрелкой, а в остальных четырех суммарный тотал не превышал 4 гола.

В грядущей встрече команды не будут решать важных турнирных задач, потому высокой результативности может и не быть. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.61. 0