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    Сколько шайб «Торпедо» может пропустить от «Куньлуня»?

    «Куньлунь» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Торпедо»
    Марк Марин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 5 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Торпедо».
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    Хоккей. КХЛ 05 Декабря 2020 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 17:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    Представители Китая все еще идут последними в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками на счету. От 11-го «Нефтехимика» пекинцы отстают на 4 пункта.

    С 30 декабря по 24 ноября многострадальная команда проиграла в девяти поединках кряду. Завершился этот отрезок тремя встречами на «Арене Мытищи». В первой из них «Куньлунь» крупно уступил «Ак Барсу» (2:5).

    Затем «драконы» проиграли и рижскому «Динамо» в дополнительное время (4:5), после чего подопечные Алексея Ковалева влетели «Амуру» (2:4). А 27 ноября «Куньлунь» сумел минимально победить «Сибирь» (1:0).

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    После удачной встречи с сибиряками китайский клуб на «Арене Мытищи» потерпел поражение от «Авангарда» (1:2). В последней на данный момент игре «Куньлунь» в Москве уступил ЦСКА в дополнительное время (2:3).

    «Торпедо»

    Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода сыграл в 32 встречах регулярного первенства, в ходе которых набрал 34 очка. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает седьмое место.

    В последних своих матчах «Торпедо» выглядит здорово. В пяти поединках из шести недавних нижегородцы победили. В одной из таких встреч гости на «Уралец-Арене» обыграли «Автомобилист» по буллитам (2:2, 0:2).

    Затем в «Нагорном» подопечные Дэвида Немировского еще раз победили «Авто» (5:1), после чего они прихлопнули «Йокерит» (3:2). А 29 ноября «Торпедо» дома уступило «Металлургу» Мг (2:4).

    Но в декабре клуб из Нижнего Новгорода пока идет без потерь. В двух матчах текущего месяца «автозаводцы» обыграли «Трактор» в «Нагорном» (2:0) и взяли верх над «Витязем» в Подольске (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.30, а на победу «Торпедо» — 1.97.

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    В 11 очных встречах «Торпедо» ни разу не пропускало от китайского клуба больше двух шайб. А в шести недавних матчах в КХЛ с другими соперниками в сетку нижегородцев только раз влетело больше 2 голов.

    В предстоящем поединке команда Немировского без проблем разберется с кризисным соперником и не позволит тому проявить себя впереди. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» меньше 2.5 с коэффициентом 1.71. 0

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    «Куньлунь» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Куньлунь» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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