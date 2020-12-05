«Куньлунь» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 5 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Торпедо».

«Куньлунь»

Представители Китая все еще идут последними в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками на счету. От 11-го «Нефтехимика» пекинцы отстают на 4 пункта.

С 30 декабря по 24 ноября многострадальная команда проиграла в девяти поединках кряду. Завершился этот отрезок тремя встречами на «Арене Мытищи». В первой из них «Куньлунь» крупно уступил «Ак Барсу» (2:5).

Затем «драконы» проиграли и рижскому «Динамо» в дополнительное время (4:5), после чего подопечные Алексея Ковалева влетели «Амуру» (2:4). А 27 ноября «Куньлунь» сумел минимально победить «Сибирь» (1:0).

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После удачной встречи с сибиряками китайский клуб на «Арене Мытищи» потерпел поражение от «Авангарда» (1:2). В последней на данный момент игре «Куньлунь» в Москве уступил ЦСКА в дополнительное время (2:3).

«Торпедо»

Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода сыграл в 32 встречах регулярного первенства, в ходе которых набрал 34 очка. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает седьмое место.

В последних своих матчах «Торпедо» выглядит здорово. В пяти поединках из шести недавних нижегородцы победили. В одной из таких встреч гости на «Уралец-Арене» обыграли «Автомобилист» по буллитам (2:2, 0:2).

Затем в «Нагорном» подопечные Дэвида Немировского еще раз победили «Авто» (5:1), после чего они прихлопнули «Йокерит» (3:2). А 29 ноября «Торпедо» дома уступило «Металлургу» Мг (2:4).

Но в декабре клуб из Нижнего Новгорода пока идет без потерь. В двух матчах текущего месяца «автозаводцы» обыграли «Трактор» в «Нагорном» (2:0) и взяли верх над «Витязем» в Подольске (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.30, а на победу «Торпедо» — 1.97.

В 11 очных встречах «Торпедо» ни разу не пропускало от китайского клуба больше двух шайб. А в шести недавних матчах в КХЛ с другими соперниками в сетку нижегородцев только раз влетело больше 2 голов.

В предстоящем поединке команда Немировского без проблем разберется с кризисным соперником и не позволит тому проявить себя впереди. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» меньше 2.5 с коэффициентом 1.71. 0