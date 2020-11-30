«Витязь» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 30 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на арене «Витязь» 30 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Динамо» Рига.

«Витязь»

Хоккейный клуб из Подольска недавно опустился на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. За 30 матчей он сумел набрать 30 очков.

В самом начале ноября «Витязь» на выезде одержал верх над «Сочи» в дополнительное время (4:3), после чего «богатыри» провели неприятную серию из четырех поражений в родных стенах.

На своем льду «витязи» уступили «Динамо» Москва (1:2), СКА (1:8) и дважды «Спартаку» (3:7; 1:3). А разбавить полосу невезений «богатырям» удалось благодаря разгромной победе над «Северсталью» (4:1).

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Но во второй встрече со «стальными» подопечные Михаила Кравеца проиграли (1:2). Затем «Витязь» уступил «Динамо» Минск в дополнительное время (3:4) и одолел «Йокерит» по буллитам (2:2, 3:2).

«Динамо» Рига

Команда, представляющая Латвию, все еще последняя в турнирной таблице Западной конференции. В 28 играх она накопила всего 12 баллов.

В шести недавних матчах в КХЛ «Динамо» Рига победило дважды. Это были встречи с «Куньлунем». Сперва латвийцы одержали верх в родных стенах 16 ноября (5:3).

После этого матча подопечные Петериса Скудры потерпели два поражения. На «ВТБ Арене» гости из Риги были разбиты «Динамо» Москва (1:6), а позже в Ярославле они уступили «Локомотиву» (1:3).

Затем «Динамо» Рига еще раз сразилось с «Куньлунем». Эту встречу латвийцы вытащили в дополнительное время (5:4). А затем команда Скудры оказалась слабее «Сибири» (2:3) и «Сочи» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.74, а на победу «Динамо» Рига — 4.82.

Разумеется, даже против не самого сильного «Витязя» гостям из Латвии будет сложно рассчитывать на успех. Однако в каждом матче команда Скудры пытается хоть что-то показать в атаке.

В трех недавних встречах динамовцы забивали соперниками 2+ гола. Эту статистику они подтвердят и в поединке с «Витязем», который уже успел пропустить 90 шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Рига больше 1.5 с коэффициентом 1.68. 0