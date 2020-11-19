«Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 19 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — ЦСКА.

«Нефтехимик»

Хоккейный клуб из Нижнекамска в турнирной таблице Восточной конференции находится на 11 месте. За 25 матчей регулярного сезона «волки» заработали всего 16 очков.

С середины октября по начало ноября «Нефтехимик» проиграл шесть поединков кряду. В этих встречах нижнекамцы уступили «Трактору» (3:6), «Авто» (2:5), «Локомотиву» (1:5), «Ак Барсу» (2:3), «Амуру» (1:3) и «Сибири» (1:3).

Затянувшаяся серия потерь оборвалась 7 ноября. В тот день подопечные Вячеслава Буцаева победили «Динамо» Рига (3:1). А в следующем матче «нефтяники» раскатали «Куньлунь» (6:3).

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После побед в поединках с худшими командами конференций «Нефтехимик» проиграл еще три матча. Подопечные Вячеслава Буцаева уступили «Барысу» (1:2), «Ак Барсу» (2:3) и «Динамо» Москва (0:3).

ЦСКА

Столичная команда комфортно себя чувствует на первом месте в таблице Западной конференции. В 27 играх регулярного чемпионата она заработала 43 очка.

Три финальных матча прошлого месяца ЦСКА завершил победами. В одном из этих поединков «кони» у себя дома разгромили «Динамо» Минск (5:1). А затем в гостях московский клуб обыграл «Куньлунь» (3:2).

В последнем поединке октября команда Игоря Никитина победила «Спартак» в овертайме (3:2). А ноябрьские выступления «армейцы» начали с поражения от «Динамо» Москва (3:4).

Позже была еще одна встреча со «Спартаком». В ней ЦСКА уступил в дополнительное время (3:4). Но в трех других домашних матчах столичные переиграли «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0) и «Локомотив» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 5.85, на ничью — 5.15, а на победу ЦСКА — 1.45.

Команда из Нижнекамска сейчас находится в плохой форме, в то время как ЦСКА продолжает уверенно лидировать в Западной конференции.

В последних пяти очных матчах в гостях «армейцы» не забивали больше 3 голов. И в грядущем поединке москвичи добудут желаемый результат, но без разгрома. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА меньше 3.5 за 1.79. 0