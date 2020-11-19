ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиВот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016 Ферран ТорресНовый бомбардир и новый стиль. Испания нанесла Германии сокрушительное поражение Юрген Клопп Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса?
  • 20:47
    • Суарес снова сдал положительный тест на COVID-19 и не сыграет с «Барсой»
  • 18:54
    • Матч Кубка Первого канала Финляндия — Чехия пройдет в Москве
  • 14:32
    • Флик может сменить Лева на посту главного тренера сборной Германии
  • 13:44
    • Юрлова-Перхт пропустит сезон в связи с беременностью
  • 13:29
    • Объявлен состав сборной России по биатлону на стартовый этап Кубка мира
  • 13:12
    • Три игрока сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с Россией
    Все новости спорта

    Разгромят ли «армейцы» предпоследнюю команду Востока?

    «Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — ЦСКА
    Сергей Андронов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 19 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — ЦСКА.
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2020 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    Хоккейный клуб из Нижнекамска в турнирной таблице Восточной конференции находится на 11 месте. За 25 матчей регулярного сезона «волки» заработали всего 16 очков.

    С середины октября по начало ноября «Нефтехимик» проиграл шесть поединков кряду. В этих встречах нижнекамцы уступили «Трактору» (3:6), «Авто» (2:5), «Локомотиву» (1:5), «Ак Барсу» (2:3), «Амуру» (1:3) и «Сибири» (1:3).

    Затянувшаяся серия потерь оборвалась 7 ноября. В тот день подопечные Вячеслава Буцаева победили «Динамо» Рига (3:1). А в следующем матче «нефтяники» раскатали «Куньлунь» (6:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    После побед в поединках с худшими командами конференций «Нефтехимик» проиграл еще три матча. Подопечные Вячеслава Буцаева уступили «Барысу» (1:2), «Ак Барсу» (2:3) и «Динамо» Москва (0:3).

    ЦСКА

    Столичная команда комфортно себя чувствует на первом месте в таблице Западной конференции. В 27 играх регулярного чемпионата она заработала 43 очка.

    Три финальных матча прошлого месяца ЦСКА завершил победами. В одном из этих поединков «кони» у себя дома разгромили «Динамо» Минск (5:1). А затем в гостях московский клуб обыграл «Куньлунь» (3:2).

    В последнем поединке октября команда Игоря Никитина победила «Спартак» в овертайме (3:2). А ноябрьские выступления «армейцы» начали с поражения от «Динамо» Москва (3:4).

    Позже была еще одна встреча со «Спартаком». В ней ЦСКА уступил в дополнительное время (3:4). Но в трех других домашних матчах столичные переиграли «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0) и «Локомотив» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 5.85, на ничью — 5.15, а на победу ЦСКА — 1.45.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Команда из Нижнекамска сейчас находится в плохой форме, в то время как ЦСКА продолжает уверенно лидировать в Западной конференции.

    В последних пяти очных матчах в гостях «армейцы» не забивали больше 3 голов. И в грядущем поединке москвичи добудут желаемый результат, но без разгрома. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА меньше 3.5 за 1.79. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Косово — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уэльс — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Греция — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.34
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Израиль — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Жуан Феликс
  • Феликс и Суарес. Смертоносный дуэт, украшающий Ла Лигу
    • 22:07 13/11/2020     Фрагмент матча
  • Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
    • 00:24 13/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры