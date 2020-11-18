«Спартак» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 18 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Северсталь».

«Спартак»

Столичный клуб сумел подняться на шестое место в Западной конференции и отодвинул «Северсталь» на одну строчку ниже. В 25 матчах регулярки москвичи заработали 29 очков.

Последний раз с «Северсталью» «Спартак» встречался 27 октября. Тогда красно-белые потерпели поражение у себя дома (3:4). А в следующем матче «гладиаторы» уступили ЦСКА в овертайме (2:3).

Однако в ноябре подопечные Олега Знарка играют хорошо и пока идут без поражений. Первого числа «народная команда» разобралась с «Авангардом» в дополнительное время (2:1).

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Затем еще в одном столичном дерби «Спартак» взял реванш у ЦСКА благодаря победе в добавочном периоде (4:3). В двух следующих встречах команда Знарка без особых проблем разобралась с «Витязем» (7:3; 3:1).

«Северсталь»

Хоккейная команда из Череповца сыграла в 24 матчах регулярного сезона. В турнирной таблице Западной конференции она находится на седьмом месте с 27 очками на счету.

Среди всех клубов Запада, которые сейчас находятся в зоне плей-офф, «Северсталь» забила меньше остальных — 51 гол. После победной встречи со «Спартаком» (4:3) «стальные» сыграли еще в пяти матчах.

В этих поединках череповецкий коллектив добыл всего две победы. В последнем поединке октября команда под крылом Михалкевича в «Ледовом дворце» была разгромлена «Витязем» (0:3).

А затем «Северсталь» раскатала «Йокерит» (5:2) и потерпела поражение от «Барыса» (1:3). Позже «стальные» уже с Андреем Разиным у руля переиграли «Динамо» Москва по буллитам (2:2, 3:1) и уступили СКА (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.14, а на победу «Северстали» — 3.48.

В предстоящем матче гостям не помогут сразу 7 хоккеистов. Безусловно, это ощутимые потери. Но играть «стальным» предстоит с равной по силе командой.

Несмотря на беспроигрышную серию, «Спартак» продолжает пропускать много и в любой момент этот отрезок москвичей может быть прерван. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» в матче с коэффициентом 1.84. 0